Жена вонзила нож в мужа за избиение лопатой в Республике Алтай

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Жена вонзила нож в мужа за избиение лопатой в Республике АлтайРубрика: проиcшествия
19.08.2019 12:18
фото с сайта PIXABAY.COM
Ссора между супругами закончилась ножевым ранением; по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В селе Кайсын Республики Алтай застолье закончилось кровопролитием, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительной версии, супруги решили спокойно посидеть вечером и распить спиртные напитки. Захмелев и набравшись храбрости, 28-летняя женщина в нецензурной форме начала высказывать мужу накопившиеся претензии. Задетый за живое сельчанин решил отмстить обидчице: он начал избивать жену деревянным черенком от лопаты. Осознав, что за сказанные слова ей угрожает серьёзная опасность, женщина схватила ребёнка и кухонный нож и бросилась бежать на улицу. Испуганная сельчанка передала младенца соседям, после чего вонзила нож в грудь нагнавшего её супруга.
31-летнего мужчину доставили в больницу, где его прооперировали. За нанесение телесных повреждений мужу против женщины возбуждено уголовное дело.
Напомним, 16 августа жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного.
Никита Минин
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