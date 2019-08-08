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Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

Рубрика: общество

20.08.2019 17:42

Фото правительства Новосибирской области

В Новосибирске состоялось первое заседание попечительского совета регионального центра для талантливых детей «Альтаир»; во встрече приняла участие и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Образование» займутся поддержкой одарённых детей и развитием их талантов. Такое поручение дал Андрей Травников в рамках первого заседания попечительского совета регионального центра для талантливых детей «Альтаир». Члены попечительского совета рассмотрели развитие и усиление ключевых направлений работы с учётом опыта федерального центра «Сириус».

Во время заседания участники совета обсудили двухлетний план работы центра «Альтаир» по очной и очно-заочной формам по всем направлениям. Кроме того, был определён состав экспертного совета центра. В него вошли представители вузов, специализированного научного центра НГУ, представители школ, чьи ученики успешно выступают на научных олимпиадах, а также специалисты в сфере культуры и спорта.

Как отметил губернатор Новосибирской области, в регионе уже утверждены три направления по работе с одарёнными детьми: «Наука», «Спорт» и «Искусство». Особое внимание члены совета уделили обсуждению работы с талантливыми детьми и молодёжью по таким дисциплинам, как математика, физика, химия, биология, информатика, а также по ключевым тематикам проектной деятельности. Шахматы, лыжи и самбо войдут в направление «Спорт», а изобразительное искусство, литературное творчество и хоровое пение – в «Искусство».

Участники совещания оценили модуль образовательной программы по самбо, исследовательской и проектной деятельности «Дизайн архитектурной среды» и «Урбанистика». В рамках мероприятия глава региона встретился с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой. Они обсудили развитие регионального центра «Альтаир» в рамках национального проекта «Образование» с учётом сочинского центра «Сириус».

Елене Шмелёвой было предложено войти в состав попечительского совета РЦ «Альтаир». В свою очередь она высоко оценила наработки и предложила расширить состав экспертного совета центра.

За год работы «Альтаира» по направлению «Наука» проведено три областные проектные смены «Большие вызовы», по итогам которых школьники разработали идеи научно-технических проектов по 12 направлениям. Из 26 победителей и призёров 11 участвовали на всероссийском этапе в «Сириусе».

В марте этого года прошли первые смены в рамках направления «Спорт» по программам «Лыжные гонки» и «Шахматы». Главным достижением стало третье место ребят из Новосибирской области на всероссийском турнире по шахматам «Белая ладья». 

С начала августа на сайте «Альтаира» был объявлен набор на новые смены. Шесть по направлению «Спорт»: самбо, лыжи, шахматы. Три – «Искусство»: хоровое пение, литературное творчество, изобразительное искусство.

По поручению губернатора в Новосибирской области будет совершенствоваться региональная система выявления талантливых школьников для участия в образовательных программах «Альтаира». Специалисты российского уровня будут привлечены к работе по каждому из направлений как для очного, так и для дистанционного сопровождения выпускников программ. Андрей Травников поставил задачу по организации научно-методического сопровождения деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с талантливыми и высокомотивированными детьми. 

Напомним, 19 августа стало известно, что в Новосибирской области откроют шесть новых школ.

Анатолий Якимов

Теги: образование Правительство Новосибирской области школьники дети

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