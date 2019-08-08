Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

В юбилейных мероприятиях на БЭМЗ участвовали первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров, депутат Борис Прилепский, представители правительства области; с МКС в прямом включении работников поздравили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Шестидесятилетний юбилей отметил Бердский электромеханический завод. История предприятия связана с активным освоением космоса и развитием отраслей народного хозяйства. Стране требовались высокоточные приборы. Поэтому недалеко от Новосибирска было принято решение построить предприятие по изготовлению продукции точной механики и электромеханики.

Председатель Совета директоров АО «БЭМЗ» Виктор Осин отметил, что история завода тесно связана с развитием ракетно-космической отрасли страны. Изначально на предприятии планировали выпускать гироскопические приборы для космоса, а также для стратегических ракет наземного и морского базирования.

«У нас не было понимания, что такое конструкции и технологии в этой отрасли. Ничего не было. Но сюда приезжали молодые специалисты со всей страны. И уже в 1961 году завод сделал своё первое изделие. А начиная с 1962-го ежегодно осваивали по несколько изделий», – вспоминает Виктор Осин.

Развитие города тесно связано с Бердским электромеханическим заводом. Предприятием было построено более трети города: девять детских комбинатов, четыре школы, Дом культуры, медсанчасть, спортивный комплекс, передано 400 тысяч квадратных метров жилья.

В 90-е годы завод вместе со страной пережил тяжёлый кризис. Для сохранения коллектива и продолжения работы на предприятии освоили новые направления: медицинские приборы и изделия, продукты питания, продукция производственно-технического назначения, оборудование для АПК и пищевой промышленности.

Половина из выпускаемой сегодня продукции – это оборудование для военной и гражданской авиации, электродвигатели и приборное оборудование для подводных лодок, устройства для радиолокационных станций систем ПВО и оборудование для космической промышленности.

Сюрпризом для всех присутствующих стало поздравление российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова с Международной космической станции. Они отметили, что в каждом полёте в космос есть заслуга Бердского электромеханического завода.

«Скоро мы будем пролетать над Сибирью, которая в вашем лице дала возможность с огромной высоты видеть нашу планету. Гироскопы и другие узлы, выпущенные БЭМЗом, навсегда вписали его в историю освоения человеком космического пространства. В этот праздничный день мы желаем вам сохранить взятую когда-то высоту и продолжить свой звёздный полёт! В бесконечном пространстве нам предстоит ещё так много открытий, которые невозможны без каждого из вас», – поздравили заводчан космонавты.

Заслуги коллектива неоднократно отмечались наградами области и правительства страны. В эту юбилейную дату к ним добавились полученные специалистами завода медали «За заслуги в освоении космоса» и ордена «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что вопросам профессионального образования в Новосибирской области уделяют большое внимание.