4 балла
+17
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей

сегодня 11:10 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

Рубрика: общество

20.08.2019 13:05

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

В юбилейных мероприятиях на БЭМЗ участвовали первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров, депутат Борис Прилепский, представители правительства области; с МКС в прямом включении работников поздравили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Шестидесятилетний юбилей отметил Бердский электромеханический завод. История предприятия связана с активным освоением космоса и развитием отраслей народного хозяйства. Стране требовались высокоточные приборы. Поэтому недалеко от Новосибирска было принято решение построить предприятие по изготовлению продукции точной механики и электромеханики.

Председатель Совета директоров АО «БЭМЗ» Виктор Осин отметил, что история завода тесно связана с развитием ракетно-космической отрасли страны. Изначально на предприятии планировали выпускать гироскопические приборы для космоса, а также для стратегических ракет наземного и морского базирования.

«У нас не было понимания, что такое конструкции и технологии в этой отрасли. Ничего не было. Но сюда приезжали молодые специалисты со всей страны. И уже в 1961 году завод сделал своё первое изделие. А начиная с 1962-го ежегодно осваивали по несколько изделий», – вспоминает Виктор Осин.

Развитие города тесно связано с Бердским электромеханическим заводом. Предприятием было построено более трети города: девять детских комбинатов, четыре школы, Дом культуры, медсанчасть, спортивный комплекс, передано 400 тысяч квадратных метров жилья.

В 90-е годы завод вместе со страной пережил тяжёлый кризис. Для сохранения коллектива и продолжения работы на предприятии освоили новые направления: медицинские приборы и изделия, продукты питания, продукция производственно-технического назначения, оборудование для АПК и пищевой промышленности.

Половина из выпускаемой сегодня продукции – это оборудование для военной и гражданской авиации, электродвигатели и приборное оборудование для подводных лодок, устройства для радиолокационных станций систем ПВО и оборудование для космической промышленности.

Сюрпризом для всех присутствующих стало поздравление российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова с Международной космической станции. Они отметили, что в каждом полёте в космос есть заслуга Бердского электромеханического завода.

«Скоро мы будем пролетать над Сибирью, которая в вашем лице дала возможность с огромной высоты видеть нашу планету. Гироскопы и другие узлы, выпущенные БЭМЗом, навсегда вписали его в историю освоения человеком космического пространства. В этот праздничный день мы желаем вам сохранить взятую когда-то высоту и продолжить свой звёздный полёт! В бесконечном пространстве нам предстоит ещё так много открытий, которые невозможны без каждого из вас», – поздравили заводчан космонавты.

Заслуги коллектива неоднократно отмечались наградами области и правительства страны. В эту юбилейную дату к ним добавились полученные специалистами завода медали «За заслуги в освоении космоса» и ордена «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что вопросам профессионального образования в Новосибирской области уделяют большое внимание.

Анатолий Якимов

Теги: Бердск Новосибирская область Законодательное собрание БЭМЗ

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей

сегодня 11:10 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
24.06.2019

Главное, чтобы спортсменам досталось

Депутаты согласились п...

Читать далее

Новости по теме

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске сегодня 16:31 Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот сегодня 14:34 Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах сегодня 13:17

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске