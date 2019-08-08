5 баллов
+18
66.61 73.95
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Видео: Котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей

сегодня 11:10 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске

вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

«Позор!»: новосибирские болельщики возмущены организацией фотосессии с Кубком Стэнли

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

Рубрика: общество, спорт

20.08.2019 11:44

Фото Сиб.фм

Фото с Кубком Стэнли в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» сделали более трёх тысяч болельщиков; некоторые свои фотографии не нашли.

В минувший понедельник, 19 августа, ледовый дворец спорта «Сибирь» посетили несколько тысяч человек. Все они хотели сделать фото с Кубком Стэнли, который привёз воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко.

Как ранее сообщал Сиб.фм, фотосессия для болельщиков началась в 10:30 и завершилась ровно в 15:00. Многие болельщики, не успевшие сделать историческое фото, были расстроены. Некоторые приехали в Новосибирск из других городов. Кто-то даже начал кричать «Позор!» в адрес организаторов и представителей органов правопорядка.

В группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» некоторые болельщики сообщили, что не могут найти свои фотографии. Кто-то жаловался на качество изображения. Но большинство сообщений связано с тем, что люди, простоявшие в очереди несколько часов, просто не успели даже зайти в здание ЛДС.

«Но если честно я сама впервые вообще такую очередь видела... кто ж его знает, успеешь ты или нет. Вообще в нашем ЛДС наверное это первый опыт и для организаторов и для самого Володи! Помимо того, что у нас город миллионник, так еще и из других городов приехали прикоснуться к столь великому хоккейному трофею... Болельщики Ак Барса, Барыса, а один мужчина из Читы приехал... и все ради Кубка! Одно только стоит пожелать Володи еще раз выиграть Кубок и уж тут то мы будем опытнее в столь грандиозном событии», – написала одна из пользователей в группе. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм)

В пресс-службе ХК «Сибирь» корреспонденту Сиб.фм рассказали, что болельщики, не нашедшие свои фото, получат их позже.

«Новосибирск вошёл в топ-3 городов России по количеству сделанных фото. Работало несколько фотографов, и часть материалов ещё обрабатывается», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент на Яндекс.Диске размещено 3116 фотографий. Корреспондент Сиб.фм, простоявший в очереди около четырёх часов, также не смог найти свою фотографию с Кубком Стэнли.

Напомним, граффити с Владимиром Тарасенко появилось в Новосибирске. 

 

Анатолий Якимов

Теги: хоккей ХК «Сибирь» Ледовый дворец Владимир Тарасенко

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Видео: Котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей

сегодня 11:10 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске

вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

«Позор!»: новосибирские болельщики возмущены организацией фотосессии с Кубком Стэнли

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее

Новости по теме

«Позор!»: новосибирские болельщики возмущены организацией фотосессии с Кубком Стэнли вчера 16:24

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

Image

Внушительный чулымец в сандалиях пропал в Новосибирске