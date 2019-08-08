Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

Фото Сиб.фм

Фото с Кубком Стэнли в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» сделали более трёх тысяч болельщиков; некоторые свои фотографии не нашли.

В минувший понедельник, 19 августа, ледовый дворец спорта «Сибирь» посетили несколько тысяч человек. Все они хотели сделать фото с Кубком Стэнли, который привёз воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко.

Как ранее сообщал Сиб.фм, фотосессия для болельщиков началась в 10:30 и завершилась ровно в 15:00. Многие болельщики, не успевшие сделать историческое фото, были расстроены. Некоторые приехали в Новосибирск из других городов. Кто-то даже начал кричать «Позор!» в адрес организаторов и представителей органов правопорядка.

В группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» некоторые болельщики сообщили, что не могут найти свои фотографии. Кто-то жаловался на качество изображения. Но большинство сообщений связано с тем, что люди, простоявшие в очереди несколько часов, просто не успели даже зайти в здание ЛДС.

«Но если честно я сама впервые вообще такую очередь видела... кто ж его знает, успеешь ты или нет. Вообще в нашем ЛДС наверное это первый опыт и для организаторов и для самого Володи! Помимо того, что у нас город миллионник, так еще и из других городов приехали прикоснуться к столь великому хоккейному трофею... Болельщики Ак Барса, Барыса, а один мужчина из Читы приехал... и все ради Кубка! Одно только стоит пожелать Володи еще раз выиграть Кубок и уж тут то мы будем опытнее в столь грандиозном событии», – написала одна из пользователей в группе. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм)

В пресс-службе ХК «Сибирь» корреспонденту Сиб.фм рассказали, что болельщики, не нашедшие свои фото, получат их позже.

«Новосибирск вошёл в топ-3 городов России по количеству сделанных фото. Работало несколько фотографов, и часть материалов ещё обрабатывается», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент на Яндекс.Диске размещено 3116 фотографий. Корреспондент Сиб.фм, простоявший в очереди около четырёх часов, также не смог найти свою фотографию с Кубком Стэнли.

Напомним, граффити с Владимиром Тарасенко появилось в Новосибирске.