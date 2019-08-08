Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

фото и видео благотворительного фонда «Варежка» из социальной сети «ВКонтакте»

В овраге зоозащитники нашли маленького котёнка; он не может устоять на лапках и полностью дезориентирован в пространстве.

Новосибирские волонтёры благотворительного фонда «Варежка» спасли из оврага котёнка, который не может самостоятельно встать на лапки. Сообщение об этом появилось в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте». Малыша Мико сразу отвезли в ветеринарную клинику, где ему вкололи успокоительное, чтобы зверёк смог немного поспать.

«Котенку около 1,5 месяца. Он довольно крепкий, чистенький, на лапке выбрита шерсть, видно, что брали кровь. Исходя из чего можно предположить, что котенок не родился на улице, и проблемы со здоровьем начались не с рождения. Скорее всего, жил у кого-то из разведенцев. После того как появились проблемы и в клинике сказали, что лечение будет непростым, – котёнка просто выкинули в ближайший овраг», – написано в посте.

Несмотря на все невзгоды малыш ест с аппетитом: его кормят в буквальном смысле с рук.

Понять, что с Мико, не могут даже врачи. Среди версий диагноза называют черепно-мозговую травму, врождённую аномалию (гидроцефалия) и энцефалит. Для того чтобы выяснить наверняка, котёнку необходимо сделать МРТ-диагностику.

Фонд «Варежка» уже начал сбор средств на обследование и консультацию невролога.

Напомним, 9 августа стало известно, что истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске.