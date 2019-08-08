Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

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Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаровРубрика: общество
20.08.2019 12:05
фото с официального сайта алтайской митрополии
Последнюю неделю на Алтае были зафиксированы возгорания; священники пролетели над лесами и помолились, чтобы пожары не затронули край.
В небе над Алтаем прошёл воздушный крестный ход против пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Алтайской митрополии.
«В связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае, по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 15 августа был совершён воздушный крестный ход на вертолете с иконами Божией Матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская"», – написано на сайте епархии.
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий помолился за судьбу Алтайского края и окропил леса святой водой, чтобы пожары обошли стороной регион. Сопровождал его протодиакон Владимир Черных.
Совпадение или нет, но 14 августа на территории Алтайского края было зафиксировано 72 точки возгорания. На данный момент их количество сократилось до шести.
Теперь в ближайшие дни погода в Алтайском крае не допустит новых пожаров: до четверга там пройдут дожди, которые будут перерастать в грозы с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.
Напомним, в начале августа шокированная пожарами в Сибири Бузова молилась за страну.
Никита Минин
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