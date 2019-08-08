Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

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Девушка не замечала, как ест волосы; врачи считают, что это просто вредная привычка и пациентка могла этого не замечать.

Ком волос размером 20 на 15 сантиметров извлекли врачи из желудка жительницы Новосибирска, сообщило сегодня, 20 августа, информационное агентство «Регион online».

Девушка обратилась в больницу № 25 с жалобами на плохое самочувствие и резкие больи в животе. Она также уточнила, что резко похудела, и у неё пропал аппетит. При обследовании врачи нашли в желудке девушки нечто похожее на опухоль. Они вырезали подозрительную субстанцию с помощью специального инструмента. При исследовании выяснилось, что в желудке пациентки скопилось много волос, которые и мешали организму нормально функционировать. Вес съеденных волос превысил 1,5 килограмма.

Девушка не смогла пояснить, зачем она ела волосы, однако специалисты уверены, что это никак не связано с психическими расстройствами. Пациентка могла не замечать, как берет волосы в рот. Врачи сравнивают такой синдром с привычкой грызть ногти.

Напомним, в мае 2019 года томские врачи достали полкилограмма волос из желудка очень худой школьницы.