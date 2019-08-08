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Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

Рубрика: общество

20.08.2019 22:23

Фото с сайта Pixabay.com

Девушка не замечала, как ест волосы; врачи считают, что это просто вредная привычка и пациентка могла этого не замечать.

Ком волос размером 20 на 15 сантиметров извлекли врачи из желудка жительницы Новосибирска, сообщило сегодня, 20 августа, информационное агентство «Регион online».

Девушка обратилась в больницу № 25 с жалобами на плохое самочувствие и резкие больи в животе. Она также уточнила, что резко похудела, и у неё пропал аппетит. При обследовании врачи нашли в желудке девушки нечто похожее на опухоль. Они вырезали подозрительную субстанцию с помощью специального инструмента. При исследовании выяснилось, что в желудке пациентки скопилось много волос, которые и мешали организму нормально функционировать. Вес съеденных волос превысил 1,5 килограмма.

Девушка не смогла пояснить, зачем она ела волосы, однако специалисты уверены, что это никак не связано с психическими расстройствами. Пациентка могла не замечать, как берет волосы в рот. Врачи сравнивают такой синдром с привычкой грызть ногти.

Напомним, в мае 2019 года томские врачи достали полкилограмма волос из желудка очень худой школьницы.

Дарья Мелехова

Теги: врачи девушка операция

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Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

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сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Видео: котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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