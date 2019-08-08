Девушка съела 1,5 килограмма волос в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Девушка съела 1,5 килограмма волос в НовосибирскеРубрика: общество
20.08.2019 22:23
Фото с сайта Pixabay.com
Девушка не замечала, как ест волосы; врачи считают, что это просто вредная привычка и пациентка могла этого не замечать.
Ком волос размером 20 на 15 сантиметров извлекли врачи из желудка жительницы Новосибирска, сообщило сегодня, 20 августа, информационное агентство «Регион online».
Девушка обратилась в больницу № 25 с жалобами на плохое самочувствие и резкие больи в животе. Она также уточнила, что резко похудела, и у неё пропал аппетит. При обследовании врачи нашли в желудке девушки нечто похожее на опухоль. Они вырезали подозрительную субстанцию с помощью специального инструмента. При исследовании выяснилось, что в желудке пациентки скопилось много волос, которые и мешали организму нормально функционировать. Вес съеденных волос превысил 1,5 килограмма.
Девушка не смогла пояснить, зачем она ела волосы, однако специалисты уверены, что это никак не связано с психическими расстройствами. Пациентка могла не замечать, как берет волосы в рот. Врачи сравнивают такой синдром с привычкой грызть ногти.
Напомним, в мае 2019 года томские врачи достали полкилограмма волос из желудка очень худой школьницы.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Новости по теме
Популярное