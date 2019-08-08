Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

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Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городомРубрика: общество
20.08.2019 18:52
Скриншот с канала YouTube
Молодой человек бросил пить пиво и стал урбанистом; гламурный блогер прошёлся по Красному проспекту и нашёл плюсы и минусы центра Новосибирска.
Гламурный блогер-урбанист рассказал о неудобствах во время прогулки по Красному проспекту. Сегодня, 20 августа видео с кричащим названием «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ / ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА / НОВОСИБИРСК В УПАДКЕ» появилось на Youtube-канале «Сибирский урбанист».
Блогер Павел Романов и оператор Евгений Князь снимали ролик четыре часа с целью показать неудобную планировку Красного проспекта для пешеходов и мощёные тропинки, которые появились на месте вытоптанных прохожими. Судя по состоянию главной улицы города, видео было снято до начала реконструкции.
Самым неудобным местом блогер назвал участок возле метро Заельцовская, отметил отсутствие парковок и неработающий лифт для инвалидов перехода у Автовокзала, разбитую лестницу у собора Александра Невского. Начинающего урбаниста смутили кондиционеры на фасаде исторического здания на Красном проспекте, 22. Состояние асфальта, кривая плитка и отсутствие лавочек на бульваре главной улице города расстроило автора видео.
Урбанист сравнил площадь Ленина с центральной площадью Астаны – по его мнению, центр города Новосибирска настоящий, и используется людьми, а не построен «для красоты». Также начинающий специалист похвалил городские власти за сохранение бульвара на главной улице города.
«Как только вы подойдёте к станции метро «Гагаринская» Красный проспект из улицы для пешеходов превратится в скоростную магистраль, исчезает аллея, появляются лестницы. Так быть не должно», – сообщил Павел Романов.
Гламурный блогер положительно оценил ГКЗ имени Каца Новосибирской филармонии и столбики вместо железных заборов, отделяющих тротуар от проезжей части. Молодой человек похвалили выделенные полосы для троллейбусов, устойчивые газоны в Первомайском сквера.
В целом, блогер остался недоволен прогулкой по Красному проспекту.
Напомним, 13 августа блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями.
Никита Манько
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