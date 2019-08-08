Глава сельсовета продал казённый трактор в Новосибирской области

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Молодой глава Половинского сельсовета подозревается в хищении трактора с использованием служебного положения; украденную технику он продал за 20 тысяч рублей.

Прокурор Краснозёрского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего председателя Половинского сельсовета, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным правоохранителей, в мае 2018 года молодой руководитель за 20 тысяч рублей продал местному жителю колёсный трактор МТЗ-80, находящийся на балансе Половинского сельсовета. Трактор ранее использовался местным предприятием ЖКХ и подлежал списанию.

Примечательно то, что средняя цена на такой трактор в Новосибирской области, по данным из открытых источников, — 100-300 тысяч. Вырученные деньги чиновник потратил с умом, оплатив ими собственное обучение в вузе.

Вину обвиняемый признал, причинённый администрации ущерб возместил, а также ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Дело будет рассмотрено в Краснозёрском районном суде Новосибирской области.

Напомним, в июле этого года стало известно, что тракторные разборки с «запрещёнкой» предлагают отменить в России.