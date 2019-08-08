Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

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Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую областьРубрика: общество
20.08.2019 12:47
фото PIXABAY.COM
Управление Россельхознадзора пресекло нелегальный ввоз продуктов; репчатый лук, сушёные абрикосы и орехи везли из Казахстана и Киргизии.
Инспекторы из Россельхознадзора в Карасуке задержали 72,47 тонны незаконной продукции из Казахстана и Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Всего на территорию Новосибирской области с 12 по 18 августа пытались ввезти 40 тонн казахстанского репчатого лука и 12 тонн сушёных абрикосов таджикистанского происхождения с нарушениями в правилах маркировки.
Также 18 тонн перца и две тонны свежих баклажанов из Республики Казахстан пытались реализовать с недействительным фитосанитарным сертификатом. 120 килограммов китайских орехов пекан и макадамия и 50 килограммов казахстанского свежего чеснока хотели ввезти в Сибирь без сертификата вовсе.
Все грузы были возвращены обратно в Казахстан и Кыргызстан.
Напомним, 18 августа стало известно, что более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай.
Никита Минин
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