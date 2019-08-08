Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

фото из группы «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

Дома у школьницы, которую подозревают в убийстве кота Моти, остались ещё животные; оттуда удалось забрать щенка.

Руководитель приюта Академгородка в Новосибирске Галина Клебче сообщила в социальной сети «ВКонтакте», что ей удалось спасти собаку из «проклятой квартиры» подозреваемой в живодёрстве школьницы. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, где его обследуют.

«Его привезли туда по моей просьбе родственники подозреваемой. Арина Храмова подтвердила, что он похож на щенка из той квартиры. Жаль, что щенок не может рассказать, что творилось в этой адовой квартире! Ветврачи осмотрели щенка, взяли кровь на анализ. Далее будет проведена вакцинация. И начнётся у щенка новая жизнь. Без смрада, вони и ужаса прожитых дней в этой Богом проклятой квартире», – пишет Галина.

Комментаторы уже успели написать слова благодарности зоозащитнице. Многие желают, чтобы щенок в ближайшем будущем обзавёлся новой семьёй, которая будет его любить и ценить.

Ранее Сиб.фм писал, как более ста человек собрались на пикет во дворе дома, где жил рыжий кот Мотя, которого жестоко убили и засунули в полиэтиленовый пакет. Несколько десятков людей принесли плакаты и потребовали изолировать подозреваемую в убийстве школьницу.

Напомним, 15 августа у подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры.