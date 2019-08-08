Металлург из Сибири выиграл в лотерею 19 миллионов рублей

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Житель Кузбасса стал обладателем крупного выигрыша в лотерее; часть денег он потратит на подарок маме на 80-летие.

Металлург Андрей Шелягин из Кемеровской области выиграл в лотерею 18 903 752 рубля. Информация об этом появилась в издании «Газета Кемерова».

По словам Андрея, он решил купить билет лотереи «Гослото "5 из 36"», чтобы поднять себе настроение после ночной смены на заводе. После этого счастливчик пришёл домой и сразу лёг спать. Его разбудило сообщение от организации «Столото». Интуиция подсказала металлургу, что стоит зайти на сайт и проверить свой билет. Удача улыбнулась Андрею: он выиграл почти 19 миллионов рублей.

Часть денег кузбассовец решил потратить на покупку новой квартиры и на хороший подарок для мамы на день её рождения.

Напомним, 14 августа стало известно, что сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее.