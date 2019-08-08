Металлург из Сибири выиграл в лотерею 19 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске
Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Металлург из Сибири выиграл в лотерею 19 миллионов рублейРубрика: общество
20.08.2019 09:42
фото PIXABAY.COM
Житель Кузбасса стал обладателем крупного выигрыша в лотерее; часть денег он потратит на подарок маме на 80-летие.
Металлург Андрей Шелягин из Кемеровской области выиграл в лотерею 18 903 752 рубля. Информация об этом появилась в издании «Газета Кемерова».
По словам Андрея, он решил купить билет лотереи «Гослото "5 из 36"», чтобы поднять себе настроение после ночной смены на заводе. После этого счастливчик пришёл домой и сразу лёг спать. Его разбудило сообщение от организации «Столото». Интуиция подсказала металлургу, что стоит зайти на сайт и проверить свой билет. Удача улыбнулась Андрею: он выиграл почти 19 миллионов рублей.
Часть денег кузбассовец решил потратить на покупку новой квартиры и на хороший подарок для мамы на день её рождения.
Напомним, 14 августа стало известно, что сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске
Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное