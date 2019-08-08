Мужчину со шрамами на руках семь дней ищут в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Мужчину со шрамами на руках семь дней ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
20.08.2019 21:05
Фото из группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Молодой человек ушёл из дома 13 августа; с тех пор его никто не видел.
В Новосибирске пропал 27-летний Александр Куминов, сообщили сегодня, 20 августа, в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мужчина ушёл из дома в Ленинском районе столицы Сибири 13 августа. С тех пор его никто не видел. Волонтёры уточняют, что у потерявшегося есть татуировки и шрамы на руках.
Приметы: тёмно-русые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение, рост – 178 сантиметров.
Мужчина был одет во всё черное: кепку, футболку, джинсы и мокасины.
Также по наблюдению корреспондента Сиб.фм молодой человек удалил страницу в социальной сети «ВКонтакте» под своим именем. В других соцсетях он замечен не был, что затрудняет работу поисковых отрядов.
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» призывают новосибирцев, которые знают что-либо о пропавшем, обратиться по единому номеру 112 в полицию.
Напомним, 20 августа 2019 года в Новосибирске продолжили искать девушку после таинственного исчезновения в реабилитационном центре Красноярска.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное