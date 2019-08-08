Мужчину со шрамами на руках семь дней ищут в Новосибирске

Фото из группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Молодой человек ушёл из дома 13 августа; с тех пор его никто не видел.

В Новосибирске пропал 27-летний Александр Куминов, сообщили сегодня, 20 августа, в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мужчина ушёл из дома в Ленинском районе столицы Сибири 13 августа. С тех пор его никто не видел. Волонтёры уточняют, что у потерявшегося есть татуировки и шрамы на руках.

Приметы: тёмно-русые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение, рост – 178 сантиметров.

Мужчина был одет во всё черное: кепку, футболку, джинсы и мокасины.

Также по наблюдению корреспондента Сиб.фм молодой человек удалил страницу в социальной сети «ВКонтакте» под своим именем. В других соцсетях он замечен не был, что затрудняет работу поисковых отрядов.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» призывают новосибирцев, которые знают что-либо о пропавшем, обратиться по единому номеру 112 в полицию.

Напомним, 20 августа 2019 года в Новосибирске продолжили искать девушку после таинственного исчезновения в реабилитационном центре Красноярска.