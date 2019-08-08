Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

Лента новостейПредложить новость
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с КазахстаномРубрика: общество
20.08.2019 20:01
Фото с сайта pixabay.com
Школы и молодёжные центры Баганского района не имели тиров для школьников; прокуратура обязала усилить военно-патриотическое воспитание в районе.
Власти приграничного района Новосибирской области ответят за пробелы в военно-патриотическом воспитании. Сегодня, 20 августа прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки в Баганском районе.
Проверка установила, что в девяти сёлах и посёлках нет программ военно-патриотического воспитания молодёжи. Также, в 11 школах и молодёжных центрах нет положенных тиров или мест для тренировки в стрельбе, таких как электронный стрелковый тренажёр.
По результатам проверки главы сельсоветов и школ получили 20 представлений, исполнение которых взято на контроль. Также, Баганский район граничит с Республикой Казахстан, протяжённость государственной границы составляет 12,5 километров.
Напомним, С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку
Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику
Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Поселим и научим
Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Умка без мамы
Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...
Новости по теме
Популярное