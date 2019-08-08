Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

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Школы и молодёжные центры Баганского района не имели тиров для школьников; прокуратура обязала усилить военно-патриотическое воспитание в районе.

Власти приграничного района Новосибирской области ответят за пробелы в военно-патриотическом воспитании. Сегодня, 20 августа прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки в Баганском районе.

Проверка установила, что в девяти сёлах и посёлках нет программ военно-патриотического воспитания молодёжи. Также, в 11 школах и молодёжных центрах нет положенных тиров или мест для тренировки в стрельбе, таких как электронный стрелковый тренажёр.

По результатам проверки главы сельсоветов и школ получили 20 представлений, исполнение которых взято на контроль. Также, Баганский район граничит с Республикой Казахстан, протяжённость государственной границы составляет 12,5 километров.

Напомним, С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области.