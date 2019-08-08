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Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

Рубрика: общество

20.08.2019 20:01

Фото с сайта pixabay.com

Школы и молодёжные центры Баганского района не имели тиров для школьников; прокуратура обязала усилить военно-патриотическое воспитание в районе.

Власти приграничного района Новосибирской области ответят за пробелы в военно-патриотическом воспитании. Сегодня, 20 августа прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки в Баганском районе.

Проверка установила, что в девяти сёлах и посёлках нет программ военно-патриотического воспитания молодёжи. Также, в 11 школах и молодёжных центрах нет положенных тиров или мест для тренировки в стрельбе, таких как электронный стрелковый тренажёр.

По результатам проверки главы сельсоветов и школ получили 20 представлений, исполнение которых взято на контроль. Также, Баганский район граничит с Республикой Казахстан, протяжённость государственной границы составляет 12,5 километров.

Напомним, С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области.

 

Никита Манько

Теги: школы армия оружие Прокуратура Новосибирской области

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сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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