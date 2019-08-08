Лента новостейПредложить новость
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школахРубрика: общество
20.08.2019 13:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
До начала учебного года методические рекомендации о запрете мобильной связи в школах придут в регионы; учителя в Новосибирске не согласны с инициативой Роспотребнадзора.
Российским школам посоветовали отказаться от использования личных устройств мобильной связи учениками. С такой инициативой Роспотребнадзор выступал уже не раз. Теперь ведомство нашло поддержку у Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования. Совместно ведомства подготовили методические рекомендации.
В документе с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников рекомендуется рассмотреть вопрос о запрете мобильных устройств в образовательных организациях. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что созданию методички предшествовал опрос педагогов, родителей и учеников российских школ, который показал, что большинство оппонентов поддержали ограничение использования гаджетов во время уроков.
Школам, решившим последовать рекомендациям, предлагают организовать места, где ученики могли бы оставлять телефоны на время занятий.
В регионы методические рекомендации поступят к началу учебного года.
Новосибирские педагоги, с которыми удалось пообщаться Сиб.фм, неоднозначно отнеслись к инициативе. В современном учебном процессе слишком много завязано на гаджетах. Например, ведётся электронный дневник, куда выставляются оценки и присылаются домашние задания.
«Полный запрет мобильных телефонов для учеников инициатива спорная. Если бы школам разрешили использовать глушилки, например, во время контрольных работ, это было бы полезно. А совсем запрещать, мне кажется, это лишнее. Надеюсь, образовательным учреждениям дадут право решать – следовать этим рекомендациям или нет», – сообщил Сиб.фм заместитель директора гимназии «Горностай» Константин Кирилин.
Напомним, 19 августа Роспотребнадзор рассказал о том, каким должен быть школьный рюкзак.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Отпилить на развитие
Инновационная «Школа 21», ещё даже не появившись в Н...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное