Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

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До начала учебного года методические рекомендации о запрете мобильной связи в школах придут в регионы; учителя в Новосибирске не согласны с инициативой Роспотребнадзора.

Российским школам посоветовали отказаться от использования личных устройств мобильной связи учениками. С такой инициативой Роспотребнадзор выступал уже не раз. Теперь ведомство нашло поддержку у Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования. Совместно ведомства подготовили методические рекомендации.

В документе с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников рекомендуется рассмотреть вопрос о запрете мобильных устройств в образовательных организациях. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что созданию методички предшествовал опрос педагогов, родителей и учеников российских школ, который показал, что большинство оппонентов поддержали ограничение использования гаджетов во время уроков.

Школам, решившим последовать рекомендациям, предлагают организовать места, где ученики могли бы оставлять телефоны на время занятий.

В регионы методические рекомендации поступят к началу учебного года.

Новосибирские педагоги, с которыми удалось пообщаться Сиб.фм, неоднозначно отнеслись к инициативе. В современном учебном процессе слишком много завязано на гаджетах. Например, ведётся электронный дневник, куда выставляются оценки и присылаются домашние задания.

«Полный запрет мобильных телефонов для учеников инициатива спорная. Если бы школам разрешили использовать глушилки, например, во время контрольных работ, это было бы полезно. А совсем запрещать, мне кажется, это лишнее. Надеюсь, образовательным учреждениям дадут право решать – следовать этим рекомендациям или нет», – сообщил Сиб.фм заместитель директора гимназии «Горностай» Константин Кирилин.

Напомним, 19 августа Роспотребнадзор рассказал о том, каким должен быть школьный рюкзак.