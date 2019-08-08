Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

фото пресс-службы организации «Солнечный город»

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» пройдёт в Новосибирске; собранные средства помогут воспитанникам детского дома.

В этом году благотворительный фонд «Солнечный город» в четвёртый раз проведёт акцию «Дети вместо цветов», в которой примут участие учителя, школьники и их родители.

В День знаний каждый класс может подарить педагогу один общий большой букет, а деньги, которые каждая семья планировала потратить на покупку цветов, пожертвовать на помощь детям-сиротам. Собранные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», цель которого – найти для каждого ребёнка из детдома друга, способного выслушать и дать совет, помочь адаптироваться к жизни за стенами учреждения.

В прошлом году в ходе акции была собрана сумма в размере 966 тысяч рублей. На эти деньги было отснято 120 видеоанкет для детей, желающих найти новых маму и папу. Благодаря таким анкетам 40 детей смогли найти новый дом.

Напомним, 17 августа новосибирцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке.