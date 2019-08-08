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Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

Рубрика: общество

20.08.2019 14:34

фото пресс-службы организации «Солнечный город»

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» пройдёт в Новосибирске; собранные средства помогут воспитанникам детского дома.

В этом году благотворительный фонд «Солнечный город» в четвёртый раз проведёт акцию «Дети вместо цветов», в которой примут участие учителя, школьники и их родители.

В День знаний каждый класс может подарить педагогу один общий большой букет, а деньги, которые каждая семья планировала потратить на покупку цветов, пожертвовать на помощь детям-сиротам. Собранные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», цель которого – найти для каждого ребёнка из детдома друга, способного выслушать и дать совет, помочь адаптироваться к жизни за стенами учреждения.

В прошлом году в ходе акции была собрана сумма в размере 966 тысяч рублей. На эти деньги было отснято 120 видеоанкет для детей, желающих найти новых маму и папу. Благодаря таким анкетам 40 детей смогли найти новый дом.

Напомним, 17 августа новосибирцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке.

 

Никита Минин

Теги: благотворительность школа Новосибирская область дети

Комментарии

Вера 20.08.2019 15:06
Вот не понимаю эту акцию и этих людей. Я хочу подарить букет учителю, выразить свое уважение к человеку, а тут появляются активисты и отбирают мои деньги, которые я хотела бы потратить на букет, им якобы виднее куда потратить МОИ деньги. Уважаемые, тратьте свои средства хоть на благотворительность, хоть на кино, а в мой карман, пожалуйста не лезьте, я сама разберусь.
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сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

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Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

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Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:10 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди

сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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