Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

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Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сиротРубрика: общество
20.08.2019 14:34
фото пресс-службы организации «Солнечный город»
Благотворительная акция «Дети вместо цветов» пройдёт в Новосибирске; собранные средства помогут воспитанникам детского дома.
В этом году благотворительный фонд «Солнечный город» в четвёртый раз проведёт акцию «Дети вместо цветов», в которой примут участие учителя, школьники и их родители.
В День знаний каждый класс может подарить педагогу один общий большой букет, а деньги, которые каждая семья планировала потратить на покупку цветов, пожертвовать на помощь детям-сиротам. Собранные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», цель которого – найти для каждого ребёнка из детдома друга, способного выслушать и дать совет, помочь адаптироваться к жизни за стенами учреждения.
В прошлом году в ходе акции была собрана сумма в размере 966 тысяч рублей. На эти деньги было отснято 120 видеоанкет для детей, желающих найти новых маму и папу. Благодаря таким анкетам 40 детей смогли найти новый дом.
Напомним, 17 августа новосибирцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке.
Никита Минин
Комментарии
Вот не понимаю эту акцию и этих людей. Я хочу подарить букет учителю, выразить свое уважение к человеку, а тут появляются активисты и отбирают мои деньги, которые я хотела бы потратить на букет, им якобы виднее куда потратить МОИ деньги. Уважаемые, тратьте свои средства хоть на благотворительность, хоть на кино, а в мой карман, пожалуйста не лезьте, я сама разберусь.
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