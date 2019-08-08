Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей

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Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублейРубрика: бизнес, экономика
20.08.2019 11:10
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Лимит налоговых льгот увеличили в правительстве Новосибирской области; инвесторы, которые делают вклад в развитие региона, получат льготы.
Ежегодный лимит налоговых льгот в Новосибирской области увеличен до 5 миллиардов рублей. Льготу получат инвесторы, которые внесли наибольший вклад в развитие экономики региона, – сообщает правительство Новосибирской области.
Кроме того, в регионе усовершенствованы документы, касающиеся стратегического планирования. По информации и. о. министра экономического развития Льва Решетникова, в 2018 году крупнейшие инвесторы принесли в бюджет около 1,6 миллиарда рублей. Каждый рубль оказанной поддержки вернулся тремя рублями налогов.
«Для инвесторов упрощается процедура предоставления земельных участков на площадке ТОСЭР "Горный", которая определена одним из перспективных направлений инвестиционной деятельности, усовершенствован механизм работы комиссии по инвестиционным проектам региона. Все эти меры направлены на привлечение дополнительных инвестиций в регион и дальнейшее развитие экономики региона», – сообщил Лев Решетников.
В регионе усовершенствовали также механизмы организации и проведения конкурса инвестиционных проектов и порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов.
Напомним, 18 июля губернатор Новосибирской области предложил белорусам включиться в реализацию проекта «Академгородок 2.0».
Татьяна Картавых
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