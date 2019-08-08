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Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

Рубрика: общество

21.08.2019 08:01

Фото со странички Филиппа Васильева в социальной сети Instagram

Автора возмутило количество стекла и пластика на природе; он попытался ликвидировать часть свалки, но полностью привести местность в порядок ему не удалось.

Новосибирский фотограф Филипп Васильев опубликовал фотографии из своей поездки в Караканский бор Новосибирской области, где он увидел кучи мусора. Снимки он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. 

 
 
 
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Публикация от Видеограф, фотограф Алтай (@187video)

Под фотографиями Филипп выразил своё мнение о происходящем. Его возмутили кучи мусора и стекла, которые люди не убирают после себя. По его мнению, место превратилось в свалку.

«Буквально через каждые 50 метров по всему побережью располагаются замечательные блага цивилизации для справления нужд», – рассказывает фотограф.

Также он особенно отметил умывальники и закопанный в землю мусор, который разлагается сотни лет. Филипп пояснил, что прекрасно понимает, что весь пластик, который изготавливают люди, рано или поздно попадёт в природу и будет разлагаться, и что исправить что-то крайне сложно. Но его беспокоит и внешний вид бора, который можно было бы сохранить в первоначальном виде, не бросая мусор на видные места.

Со своими спутниками Филипп попытался убрать одну из свалок: рассортировать мусор и вывезти максимальное количество отходов из бора, однако большая часть стекла и пластика осталась на месте.

Сиб.фм отправил запрос в администрацию Ордынского района и ожидает ответа о сложившейся в уникальном Караканском бору ситуации.

Напомним, в августе 2019 года владельцев земель в Новосибирской области решили заставить убрать несанкционированные свалки.

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирская область свалки instagram

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Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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