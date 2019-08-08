Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

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Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском боруРубрика: общество
21.08.2019 08:01
Фото со странички Филиппа Васильева в социальной сети Instagram
Автора возмутило количество стекла и пластика на природе; он попытался ликвидировать часть свалки, но полностью привести местность в порядок ему не удалось.
Новосибирский фотограф Филипп Васильев опубликовал фотографии из своей поездки в Караканский бор Новосибирской области, где он увидел кучи мусора. Снимки он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
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Под фотографиями Филипп выразил своё мнение о происходящем. Его возмутили кучи мусора и стекла, которые люди не убирают после себя. По его мнению, место превратилось в свалку.
«Буквально через каждые 50 метров по всему побережью располагаются замечательные блага цивилизации для справления нужд», – рассказывает фотограф.
Также он особенно отметил умывальники и закопанный в землю мусор, который разлагается сотни лет. Филипп пояснил, что прекрасно понимает, что весь пластик, который изготавливают люди, рано или поздно попадёт в природу и будет разлагаться, и что исправить что-то крайне сложно. Но его беспокоит и внешний вид бора, который можно было бы сохранить в первоначальном виде, не бросая мусор на видные места.
Со своими спутниками Филипп попытался убрать одну из свалок: рассортировать мусор и вывезти максимальное количество отходов из бора, однако большая часть стекла и пластика осталась на месте.
Сиб.фм отправил запрос в администрацию Ордынского района и ожидает ответа о сложившейся в уникальном Караканском бору ситуации.
Напомним, в августе 2019 года владельцев земель в Новосибирской области решили заставить убрать несанкционированные свалки.
Дарья Мелехова
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