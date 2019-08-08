4 балла
+15
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

сегодня 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

сегодня 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

сегодня 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

Рубрика: политика

20.08.2019 19:07

Новосибирский избирком предложил проголосовать досрочно перед вылетом в отпуск; девять дней даётся избирателям.

Досрочное голосование на выборах мэра Новосибирска начнётся через неделю. Сегодня, 20 августа пресс-центр мэрии опубликовал сообщение новосибирского избиркома.

Участковые избирательные комиссии откроются досрочно для тех, кто не сможет прийти на выборы по уважительной причине. Для этого придётся предоставить комиссии документы о болезни, неотложной работе или обучении в воскресенье, 8 сентября, билеты в отпуск, командировку и так далее. 

Проголосовать досрочно можно на избирательных участках по месту жительства, где для этого заранее разместят информацию о кандидатах и поставят по отдельной кабинке для тайного голосования. 

Досрочное голосование продлится с 28 августа по 7 сентября 2019 года по будням с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00. 

Напомним, с 14 августа стало известно, что голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры.

 

Никита Манько

Теги: туристы мэр выборы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

сегодня 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

сегодня 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

сегодня 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.06.2019

Казус Пинус

Женское ли дело быть кандидатом в мэры Новосибирска...

Читать далее
Image
15.05.2019

Широким фронтом

Известные новосибирцы создали движение «Локоть – наш мэр!»...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее

Новости по теме

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека 15.08.2019 Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры 14.08.2019 Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов 13.08.2019

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске