Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

Новосибирский избирком предложил проголосовать досрочно перед вылетом в отпуск; девять дней даётся избирателям.

Досрочное голосование на выборах мэра Новосибирска начнётся через неделю. Сегодня, 20 августа пресс-центр мэрии опубликовал сообщение новосибирского избиркома.

Участковые избирательные комиссии откроются досрочно для тех, кто не сможет прийти на выборы по уважительной причине. Для этого придётся предоставить комиссии документы о болезни, неотложной работе или обучении в воскресенье, 8 сентября, билеты в отпуск, командировку и так далее.

Проголосовать досрочно можно на избирательных участках по месту жительства, где для этого заранее разместят информацию о кандидатах и поставят по отдельной кабинке для тайного голосования.

Досрочное голосование продлится с 28 августа по 7 сентября 2019 года по будням с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.

Напомним, с 14 августа стало известно, что голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры.