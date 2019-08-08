Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

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Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэраРубрика: политика
20.08.2019 19:07
Новосибирский избирком предложил проголосовать досрочно перед вылетом в отпуск; девять дней даётся избирателям.
Досрочное голосование на выборах мэра Новосибирска начнётся через неделю. Сегодня, 20 августа пресс-центр мэрии опубликовал сообщение новосибирского избиркома.
Участковые избирательные комиссии откроются досрочно для тех, кто не сможет прийти на выборы по уважительной причине. Для этого придётся предоставить комиссии документы о болезни, неотложной работе или обучении в воскресенье, 8 сентября, билеты в отпуск, командировку и так далее.
Проголосовать досрочно можно на избирательных участках по месту жительства, где для этого заранее разместят информацию о кандидатах и поставят по отдельной кабинке для тайного голосования.
Досрочное голосование продлится с 28 августа по 7 сентября 2019 года по будням с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.
Напомним, с 14 августа стало известно, что голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры.
Никита Манько
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