Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

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Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублейРубрика: общество
20.08.2019 10:02
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В рамках действующей на территории Новосибирской области программы «Развитие здравоохранения» в гинекологические кабинеты и отделения купят контрацептивы; раздавать их будут бесплатно.
Как сообщили Сиб.фм в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году на приобретение контрацептивов из бюджета потратят 5 миллионов рублей. В гинекологические кабинеты и отделения будут переданы презервативы, спирали и оральные контрацептивы. Женщинам их предложат бесплатно, дабы научить их избегать нежелательной беременности, абортов и сохранить способность при желании родить ребёнка. В минздраве также сообщили, что на приобретение средств контрацепции в прошлом году также потратили 5 миллионов.
«Все эти мероприятия проводятся в рамках профилактики абортов. Средства контрацепции приобретаются, конечно, не из самой дорогостоящей категории», – добавили в минздраве Новосибирской области.
Отметим, что в торговых точках Новосибирска цены на презервативы варьируются от 20 до 800 рублей за пачку. Если бы средства контрацепции закупались в аптеках, то по сегодняшним ценам это было бы больше 242 тысяч самых дешёвых упаковок.
Напомним, 10 июля минздрав сообщил об упрощении процедуры записи к врачу в Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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