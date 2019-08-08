Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Фото Екатерина Владимирова

Неправильно припаркованные автомобили на улицах городов мешают абсолютно всем; чтобы снизить количество нарушений, нужно обращаться в ГИБДД с жалобами.

Автомобилисты нарушают правила дорожного движения достаточно часто. Но, пожалуй, самое распространённое нарушение – неправильная парковка. Юрисконсульт из Новосибирска Екатерина Владимирова советует горожанам писать жалобы в ГИБДД на тех, кто припарковал свой автомобиль в неположенном месте.

Екатерина разместила у себя на странице в социальной сети Facebook фотографию с неправильно припаркованным внедорожником Suzuki на тротуаре одного из домов на Красном проспекте. Один из подписчиков посоветовал обратиться в ГИБДД и написать жалобу на нерадивого автомобилиста. Девушка так и сделала.

«Меня не удивило, что возбудили дело об административном правонарушении, поскольку нарушение было зафиксировано. Напротив, я была рада, что сотрудники ГИБДД работают», – рассказала Екатерина корреспонденту Сиб.фм.

Девушка верит, что если каждый новосибирец будет соблюдать правила и писать жалобы на нарушителей, то город станет самым лучшим в стране. Закон для всех един. И если вы его нарушили, то отвечайте за свои действия.

Напомним, 4 июля припаркованный во дворе дома автомобиль сорвал ремонт магистральной теплотрассы в Новосибирске.