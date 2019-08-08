Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизуРубрика: общество
20.08.2019 20:35
Фото из архива Сиб.фм
На третий раз инженеры мэрии Новосибирска успели выполнить проект без нареканий; особенностью новой станции будут двойные двери, как в Санкт-Петербургском метро.
Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро «Спортивная» после двух отказов с отправлением на доработку проекта. Сегодня, 20 августа об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на странице «ВКонтакте».
Официальное заключение «Главного управления государственной экспертизы» на проектно-сметную документацию было выдано уже без замечаний. Ранее проект дважды отправляли на доработку – в июне и в июле этого года, на первом этапе экспертизы было 260 замечаний, 233 из которых успели снять.
«Площадка для строительства уже готова: на территории провели демонтаж построек, срезали и выровняли грунт на площади 26 тысяч квадратных метров, выполнили планировку, завезли 800 тонн песка. Подведено временное электроснабжение. Город готов начать строительство новой станции метрополитена», – сообщил Анатолий Локоть.
Станция метро «Спортивная» будет отличаться уникальной конструкцией – на существующей холодной эстакаде метро будет возведена тёплая станция. Впервые в новосибирском метро появятся двери на перроне – они будут играть роль тёплых перегородок и открываться синхронно с дверями поезда. Городские власти планируют открыть новую станцию в 2022 году.
Напомним, 12 июля мэрия сообщала, что станцию метро «Спортивная» начнут строить в Новосибирске в сентябре.
Никита Манько
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