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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

Рубрика: общество

20.08.2019 20:35

Фото из архива Сиб.фм

На третий раз инженеры мэрии Новосибирска успели выполнить проект без нареканий; особенностью новой станции будут двойные двери, как в Санкт-Петербургском метро.

Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро «Спортивная» после двух отказов с отправлением на доработку проекта. Сегодня, 20 августа об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на странице «ВКонтакте».

Официальное заключение «Главного управления государственной экспертизы» на проектно-сметную документацию было выдано уже без замечаний. Ранее проект дважды отправляли на доработку – в июне и в июле этого года, на первом этапе экспертизы было 260 замечаний, 233 из которых успели снять.   

«Площадка для строительства уже готова: на территории провели демонтаж построек, срезали и выровняли грунт на площади 26 тысяч квадратных метров, выполнили планировку, завезли 800 тонн песка. Подведено временное электроснабжение. Город готов начать строительство новой станции метрополитена», – сообщил Анатолий Локоть.

Станция метро «Спортивная» будет отличаться уникальной конструкцией – на существующей холодной эстакаде метро будет возведена тёплая станция. Впервые в новосибирском метро появятся двери на перроне – они будут играть роль тёплых перегородок и открываться синхронно с дверями поезда. Городские власти планируют открыть новую станцию в 2022 году. 

Напомним, 12 июля мэрия сообщала, что станцию метро «Спортивная» начнут строить в Новосибирске в сентябре.

Никита Манько

Теги: документы метро Локоть Анатолий

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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