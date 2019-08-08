Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди

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Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дождиРубрика: общество
20.08.2019 08:24
фото PIXABAY.COM
Сегодня днём местами пройдёт небольшой дождь; жителям города лучше не выпускать из рук зонтики.
Самое время достать из шкафа плащи: дожди будут идти в городе до следующего четверга, по данным сайта Gismeteo.
Сегодня же воздух днём прогреется до +18...+20, что не совсем соответствует представлению о жарком летнем месяце. К вечеру довольно заметно похолодает, и столбик термометра опустится до +10...+12. На протяжении всего вторника будет моросить небольшой дождь, поэтому всегда держите наготове зонт. Ветер дует северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться на уровне 751 миллиметра ртутного столба.
Если вас расстраивает пасмурная погода, помните – даже после самого долгого дождя появляется радуга.
Напомним, метеорологи предсказывали, что в обед 19 августа зарядит дождь.
Никита Минин
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