Подросток в Хакасии заступился за девушку и получил тяжёлые ножевые ранения

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Молодой абаканец вмешался в конфликт возлюбленной с родственниками; за это дядя его девушки набросился на него с ножом.

Сотрудники СУ СКР по Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому юноше.

По данным следствия, вечером 15 августа 2019 года в Абакане 17-летний парень с возлюбленной отправился встретить её мать, гостящую у родственников. Вместе с парой встречать женщину пошли их общие друзья. Когда компания подошла к дому, девушка зашла во двор.

Внутри ограды она поссорилась со своим дядей и его супругой. Когда конфликт обострился, юноша, стоявший рядом, вмешался в него, чтобы защитить возлюбленную. Разозлившись, дядя вошёл в дом, взял на кухне нож и вернулся к собеседнику, после чего вонзил лезвие кухонного прибора в бедро парня.

С тяжёлым ножевым ранением потерпевшего доставили в реанимационное отделение Абаканской межрайонной клинической больницы. Лишь благодаря вовремя оказанной помощи подросток остался жив.

Во время допросов подозреваемый признал свою вину. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в августе 2019 года жена вонзила нож в мужа за избиение лопатой в Республике Алтай.