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Подросток в Хакасии заступился за девушку и получил тяжёлые ножевые ранения

Рубрика: проиcшествия

20.08.2019 13:18

ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM

Молодой абаканец вмешался в конфликт возлюбленной с родственниками; за это дядя его девушки набросился на него с ножом.

Сотрудники СУ СКР по Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому юноше.

По данным следствия, вечером 15 августа 2019 года в Абакане 17-летний парень с возлюбленной отправился встретить её мать, гостящую у родственников. Вместе с парой встречать женщину пошли их общие друзья. Когда компания подошла к дому, девушка зашла во двор.

Внутри ограды она поссорилась со своим дядей и его супругой. Когда конфликт обострился, юноша, стоявший рядом, вмешался в него, чтобы защитить возлюбленную. Разозлившись, дядя вошёл в дом, взял на кухне нож и вернулся к собеседнику, после чего вонзил лезвие кухонного прибора в бедро парня. 

С тяжёлым ножевым ранением потерпевшего доставили в реанимационное отделение Абаканской межрайонной клинической больницы. Лишь благодаря вовремя оказанной помощи подросток остался жив.

Во время допросов подозреваемый признал свою вину. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в августе 2019 года жена вонзила нож в мужа за избиение лопатой в Республике Алтай.

 

Александр Шпак

Теги: насилие нападения Хакасия происшествие

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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