Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

фото предоставил ВЛАДИСЛАВ САВЧЕНКОВ

Мопед Honda Tact в Ленинском районе Новосибирска наехал на двух пешеходов; по каким причинам произошло ДТП, пока что неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого травмы получила женщина с восьмилетним сыном, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Инцидент произошёл 20 августа 2019 года. По предварительным данным, 64-летний мужчина на мопеде Honda Tact двигался по улице 9 Гвардейской Дивизии. Около 14:20 возле торгового центра «Континент» водитель сбил на пешеходном переходе женщину и восьмилетнего мальчика.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали обоих пострадавших. Предварительный диагноз ребёнка – сотрясение мозга. Тяжесть травм, полученных матерью, на данный момент неизвестна.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить инспекторам.

Напомним, 19 августа школьник насмерть разбился о фонарный столб на мопеде в Новосибирской области.