Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

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Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
20.08.2019 17:09
фото предоставил ВЛАДИСЛАВ САВЧЕНКОВ
Мопед Honda Tact в Ленинском районе Новосибирска наехал на двух пешеходов; по каким причинам произошло ДТП, пока что неизвестно.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого травмы получила женщина с восьмилетним сыном, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Инцидент произошёл 20 августа 2019 года. По предварительным данным, 64-летний мужчина на мопеде Honda Tact двигался по улице 9 Гвардейской Дивизии. Около 14:20 возле торгового центра «Континент» водитель сбил на пешеходном переходе женщину и восьмилетнего мальчика.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали обоих пострадавших. Предварительный диагноз ребёнка – сотрясение мозга. Тяжесть травм, полученных матерью, на данный момент неизвестна.
Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить инспекторам.
Напомним, 19 августа школьник насмерть разбился о фонарный столб на мопеде в Новосибирской области.
Александр Шпак
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