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Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

20.08.2019 17:09

фото предоставил ВЛАДИСЛАВ САВЧЕНКОВ

Мопед Honda Tact в Ленинском районе Новосибирска наехал на двух пешеходов; по каким причинам произошло ДТП, пока что неизвестно. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого травмы получила женщина с восьмилетним сыном, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

Инцидент произошёл 20 августа 2019 года. По предварительным данным, 64-летний мужчина на мопеде Honda Tact двигался по улице 9 Гвардейской Дивизии. Около 14:20 возле торгового центра «Континент» водитель сбил на пешеходном переходе женщину и восьмилетнего мальчика. 

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали обоих пострадавших. Предварительный диагноз ребёнка – сотрясение мозга. Тяжесть травм, полученных матерью, на данный момент неизвестна.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить инспекторам. 

Напомним, 19 августа школьник насмерть разбился о фонарный столб на мопеде в Новосибирской области.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия Новосибирск пострадали дети

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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