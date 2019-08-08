Причину смерти десятилетнего мальчика назвали следователи

фото с сайта PIXABAY.COM

В Омске по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело; его тело было обнаружено на берегу с признаками утопления.

По предварительной версии, десятилетний мальчик утонул в реке Иртыш. Информацией поделилась пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Вчера, 19 августа, в полицию за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что её внук ушёл с дачи в одном из садовых товариществ в Омском районе и не вернулся. Выяснилось, что ребёнка в последний раз видели играющим на берегу Иртыша. Вечером того же дня правоохранительные органы обнаружили тело мальчика с признаками утопления на расстоянии около 500 метров ниже по течению реки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, ранее тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском.