Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

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Новая система регистраций работает в тестовом режиме; штатно она начнет функционировать примерно со 2 сентября.

Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала работать на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь специальное устройство будет автоматически фиксировать автомобили, которые едут на запрещающий сигнал светофора, выезжают за стоп-линию, заезжают на пешеходные переходы и на перекрёстки, когда на нём образовался затор. Систему создали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас автоматическая фиксация ПДД работает в тестовом режиме, в штатном режиме она начнёт функционировать примерно со 2 сентября, когда закончится ремонт участка дороги на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского.

Напомним, 1 августа 2019 года Андрей Травников заявил о поддержке строительства дорог в Купинском районе.