Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

Лента новостейПредложить новость
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019Рубрика: бизнес, афиша
20.08.2019 14:09
фото предоставлены СибПроФорум
С 30 октября по 1 ноября в Новосибирске пройдёт IV Сибирский производственный форум. В мероприятии примут участие более 250 делегатов из разных городов России, среди которых собственники, генеральные директора, руководители предприятий.
Главной целью форума станет обсуждение самых актуальных и эффективных инструментов для успешного развития производственного предприятия. За четыре года своей работы форум вызвал большой интерес среди промышленников региона. Участие в нём приняли представители свыше 100 производственных компаний из лёгкой, химической, пищевой, машиностроительной, медицинской, микробиологической промышленностей. География выступающих экспертов и гостей форума расширяется с каждым годом. Сибирский производственный форум традиционно будет проходить три дня. Первый день посвящён экскурсиям на крупные предприятия, в числе которых завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», завод ЗЭТА, «НЕО-ПАК», ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», пивоваренная компания «Балтика», Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА», VEKA и другие. На экскурсиях гости форума смогут посетить производственные линии знаменитых заводов, увидеть своими глазами все этапы современного производства – от изготовления пищевой упаковки до самолётных испытаний.
Второй день форума – это пленарное заседание, на котором представители ключевых производственных предприятий региона и России поделятся ценным опытом построения бизнеса и обозначат главные стратегические векторы для успешного развития предприятия. В третий день форума будут проведены мастер-классы в разрезе основных аспектов деятельности производства: бизнес-процессы, обеспечение деятельности, маркетинг и продажи, персонал, автоматизация.
Мероприятие ежегодно поддерживают региональные власти и деловые ассоциации, в числе которых Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП), Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.
Организаторы мероприятия – компания «ИнфоСофт» и группа компаний «Обувь России» при поддержке КГ «Управленческая практика». Информационный партнер – Сиб.фм. Более подробная информация о форуме здесь.
Оргкомитет форума: 8 383 211-27-27, event@is1c.ru
Полина Кузнецова
Комментарии
Лента новостей
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Отражая облака
Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...
Новости по теме
Популярное