Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

фото предоставлены СибПроФорум

С 30 октября по 1 ноября в Новосибирске пройдёт IV Сибирский производственный форум. В мероприятии примут участие более 250 делегатов из разных городов России, среди которых собственники, генеральные директора, руководители предприятий.

Главной целью форума станет обсуждение самых актуальных и эффективных инструментов для успешного развития производственного предприятия. За четыре года своей работы форум вызвал большой интерес среди промышленников региона. Участие в нём приняли представители свыше 100 производственных компаний из лёгкой, химической, пищевой, машиностроительной, медицинской, микробиологической промышленностей. География выступающих экспертов и гостей форума расширяется с каждым годом. Сибирский производственный форум традиционно будет проходить три дня. Первый день посвящён экскурсиям на крупные предприятия, в числе которых завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», завод ЗЭТА, «НЕО-ПАК», ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», пивоваренная компания «Балтика», Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА», VEKA и другие. На экскурсиях гости форума смогут посетить производственные линии знаменитых заводов, увидеть своими глазами все этапы современного производства – от изготовления пищевой упаковки до самолётных испытаний.

Второй день форума – это пленарное заседание, на котором представители ключевых производственных предприятий региона и России поделятся ценным опытом построения бизнеса и обозначат главные стратегические векторы для успешного развития предприятия. В третий день форума будут проведены мастер-классы в разрезе основных аспектов деятельности производства: бизнес-процессы, обеспечение деятельности, маркетинг и продажи, персонал, автоматизация.

Мероприятие ежегодно поддерживают региональные власти и деловые ассоциации, в числе которых Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП), Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

Организаторы мероприятия – компания «ИнфоСофт» и группа компаний «Обувь России» при поддержке КГ «Управленческая практика». Информационный партнер – Сиб.фм. Более подробная информация о форуме здесь.

Оргкомитет форума: 8 383 211-27-27, event@is1c.ru