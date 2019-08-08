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Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

Рубрика: общество

20.08.2019 16:42

фото из архивов Сиб.фм

Затяжное строительство Восточного обхода Новосибирска стало проблемой для окрестных деревень; жители села Новолуговое и близлежащих посёлков вынуждены дышать пылью.

Жители садоводческих обществ «Ромашка-Иня» и «Берёзки», расположенных недалеко от села Новолуговое в Новосибирской области, рассказали Сиб.фм о проблемах, которые возникли в связи с ужасным качеством участка «временной» дороги от улицы Зелёной до улицы Цыганкова в Новосибирском районе.

Как рассказывают наши читатели, долгое время им приходилось объезжать строящийся обход по вполне сносной дороге. Однако строители перекрыли движение по ней и проложили новый «временный» объезд, который засыпали гравием и известняком. На таком полотне люди стали застревать из-за огромных впадин, шины автомобилей постоянно рвутся из-за острого гравия, а известковая пыль, поднимающаяся в воздух, затрудняет видимость на дороге. Специалисты сообщают, что в пыли так много известняка, что это может привести к повышению заболеваемости раком лёгких среди местного населения.

Скорая помощь и пожарные машины с трудом преодолевают этот объездной путь.

Чтобы как-то решить проблему, садоводческое товарищество «Ромашка-Иня» направило в компанию «Сибуправтодор» заявление с просьбой привести полотно в адекватное состояние. 

В разговоре с Сиб.фм дачники-активисты сообщили, что письменного ответа от «Сибуправтодора» пока нет, но в личном разговоре руководитель организации Дмитрий Тулеев сообщил, что все проблемы из-за подрядчика. «Сибмост», который не выполнил обязательства, является банкротом, и всё, что может в этой ситуации «Управление автодорог "Сибирь», – только выписать штрафы. 

Теперь получается, что дорогой заниматься никто не хочет. И жители посёлка постоянно находятся в страхе, что однажды помощь, которая может понадобиться любому человеку, просто не успеет прибыть вовремя по такому объезду.

Напомним, 18 августа семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область дороги

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