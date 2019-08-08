Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

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Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полицияРубрика: проиcшествия
20.08.2019 17:51
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ КЕМЕРОВО» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
В июле неизвестный молодой человек расстрелял из пистолета стёкла трамвая; никто из пассажиров не пострадал.
Сотрудники полиции в Кемерове задержали местного жителя, подозреваемого в опасном хулиганстве, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Инцидент произошёл в июле 2019 года: некий злоумышленник вместе с компанией молодых людей стоял рядом с трамвайными путями. Когда трамвай № 3 оказался рядом, преступник открыл по нему огонь из пистолета. Стёкла вагона посыпались в салон. Окончив выходку, стрелок и его зрители сбежали.
Несмотря на то, что никто из пассажиров не пострадал, водитель обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хулиганском нападении на трамвай был задержан 21-летний горожанин, признавшийся в содеянном. Пистолет, из которого молодой человек открыл огонь по общественному транспорту, оказался пневматическим. Изъять его у юноши не удалось, сразу после нападения парень продал «игрушку».
Максимальное наказание за его действия составляет 5 лет лишения свободы. Приятели подозреваемого, наблюдавшие за тем, как он стрелял, проходят по делу в качестве свидетелей.
Напомним, в июле этого года отмечавших «успешное дело» хулиганов поймали полицейские в Новосибирске.
Александр Шпак
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