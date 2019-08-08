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Разнорабочий и пожарный спасли тонущего мужчину с двумя сыновьями в Омской области

Рубрика: общество, проиcшествия

20.08.2019 16:55

ФОТО С САЙТА ГУ МЧС ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Лодка с семьёй на борту – отцом и четырьмя детьми, перевернулась на озере Имшитык в 150 метрах от берега; двое девочек выплыли самостоятельно, тогда как отец и сыновья были спасены случайными свидетелями происшествия. 

Несчастный случай предотвратили двое жителей Знаменского района Омской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Как выяснили спасатели, инцидент на воде произошёл 11 августа 2019 года, однако известно о нём стало лишь сейчас. Во второй половине дня мужчина с двумя дочерьми и двумя сыновьями плавал по озеру Имшитык. Внезапно лодка перевернулась, и все отдыхающие оказались в воде. Двое девочек сумели выбраться из озера самостоятельно, несмотря на то, что до берега было около 150 метров. Отец с сыновьями плавали вокруг лодки, пытаясь за неё зацепиться. 

В это время двое друзей отдыхали в полутора километрах от места происшествия. Услышав крики, идущие со стороны озера, мужчины отправились искать их источник. Объехав озеро на автомобиле, спасатели заметили перевёрнутую лодку и бросились в воду.

К этому моменту утопающий мужчина уже начинал терять сознание, время от времени уходя под воду. Добравшись до отца с детьми, друзья помогли мальчикам зацепиться за лодку. Один из храбрецов стал толкать лодку с детьми к берегу, а другой на себе потащил их родителя. У самой суши сибиряков встретил местный житель-пенсионер на лодке, который затащил мальчиков к себе на борт. Отец при поддержке опытного пловца также добрался до берега. 

Таким образом жизни троих человек были спасены. Оба героя, не оставшиеся равнодушными к чуждой беде, – жители села Знаменского. Один из них трудится разнорабочим, а другой – служит командиром отделения пожарной части города Стрежевой.

Напомним, в июле этого года кузбасский чиновник попытался спасти ребёнка и утонул в реке Яе.  

 

Александр Шпак

Теги: происшествия Омская область спасение

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