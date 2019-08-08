Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

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Специалисты дали советы, как выбрать натуральный майонез; в выборе этого продукта легко ошибиться.

Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы выбрать идеальный майонез. К такому исследованию учёные подошли со всей ответственностью, ведь без этого ингредиента очень сложно представить оливье, главного «гостя» почти всех застолий.

По данным «РИА Новости», специалисты рекомендуют обратить внимание на условия хранения продукта. Упаковки майонеза должны храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре от 0 до 18 градусов. Стоит обходить стороной те стеллажи, на которые падает прямой солнечный свет. Натуральный майонез имеет небольшой срок хранения – не больше двух-трёх недель.

Первыми двумя ингредиентами в составе должны быть яйцо и растительное масло. В противном случае перед вами — майонезный соус. Ещё в майонезе могут содержаться: яичный желток или яичный порошок, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар.

Идеальный цвет массы – белый или желтовато-кремовый. Нежный и насыщенный вкус говорит о свежести продукта. Ни в коем случае у майонеза не должно быть резкого запаха.

Напомним, 14 августа Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы.