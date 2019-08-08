Школьник насмерть разбился о фонарный столб на мопеде в Новосибирской области

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В Чановском районе Новосибирской области автомобиль ВАЗ-2110 совершил касательное столкновение с мопедом; в результате водитель мопеда не справился с управлением и врезался в столб.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Чановском районе при участии легкового автомобиля и мопеда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 19 августа 2019 года в посёлке Озеро-Карачи. По предварительным данным оперативников, 29-летний местный житель двигался по улице Школьной на автомобиле ВАЗ-2110. У дома № 32 мужчина не уступил дорогу мопеду, которым управлял 14-летний житель соседнего села. ВАЗ по касательной задел двухколёсный транспорт, в результате чего несовершеннолетний водитель потерял управление и врезался в столб. От травм, полученных во время столкновения, школьник скончался.

Правоохранителям предстоит восстановить достоверную схему аварии и выяснить, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.

Напомним, в августе этого года пенсионер насмерть разбился на мопеде посреди поля в Новосибирской области.