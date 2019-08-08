Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

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Сибирячка отсудила компенсацию за отравление ролламиРубрика: проиcшествия
20.08.2019 15:54
фото с сайта PIXABAY.COM
Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда; она попала в больницу после отравления блюдом японской кухни.
Девушка из Алтайского края отсудила компенсацию за отравление роллами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В одном из заведений краевой столицы летом прошлого года пострадавшая приобрела блюдо японской кухни. После приёма пищи она почувствовала недомогание, и вскоре её госпитализировали с признаками отравления. В больнице девушке пришлось задержаться на несколько дней, чтобы пройти полный курс лечения. Жительница Алтайского края решила не оставлять это безнаказанным и подала иск к компании-отравителю.
Районный суд встал на сторону пострадавшей и решил взыскать с заведения 49 тысяч рублей, в которые вошли стоимость приобретённых роллов, расходы на лечение, компенсация морального вреда и штраф. Компания-производитель роллов попыталась обжаловать данное решение, однако у неё ничего не вышло.
Напомним, в конце июля жители Якутии массово отравились в кафе.
Никита Минин
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