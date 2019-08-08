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Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

Рубрика: проиcшествия

20.08.2019 15:54

фото с сайта PIXABAY.COM

Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда; она попала в больницу после отравления блюдом японской кухни. 

Девушка из Алтайского края отсудила компенсацию за отравление роллами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В одном из заведений краевой столицы летом прошлого года пострадавшая приобрела блюдо японской кухни. После приёма пищи она почувствовала недомогание, и вскоре её госпитализировали с признаками отравления. В больнице девушке пришлось задержаться на несколько дней, чтобы пройти полный курс лечения. Жительница Алтайского края решила не оставлять это безнаказанным и подала иск к компании-отравителю. 

Районный суд встал на сторону пострадавшей и решил взыскать с заведения 49 тысяч рублей, в которые вошли стоимость приобретённых роллов, расходы на лечение, компенсация морального вреда и штраф. Компания-производитель роллов попыталась обжаловать данное решение, однако у неё ничего не вышло.

Напомним, в конце июля жители Якутии массово отравились в кафе.

 

Никита Минин

Теги: еда Алтайский край отравление питание

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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