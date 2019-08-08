“Соболям” с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

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“Соболям” с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраинеРубрика: общество
20.08.2019 23:11
фото с сайта "Архитектура Новосибирска"
Мэр Новосибирска сегодня предложил третью точку для переезда скульптурной композиции “Сибирские просторы”; соболям предложили площадь на окраине.
Переезд скульптурной композиции “Сила Сибири”, где стилизованные соболи поддерживают лапами стилизованную под множество рек и регионов Сибирь, увенчанную куполом, напоминающим Оперный театр Новосибирска, из центра города предлагают переселить уже не в первый раз.
Одной из площадок размещения может стать строящийся жилмассив с созвучным названием “Пригородный простор” на окраине Новосибирска.
В качестве второй площадки предлагался микрорайон Шлюз.
Сегодня глава муниципалитета озвучил третий вариант. Предоставить “соболям” в качестве ПМЖ площадь на въезде в Новосибирск со стороны аэропорта Толмачёво.
По мнению Анатолия Локтя, размещение уже известных в городе “соболей” на кольце в районе новосибирского завода медпрепаратов и троллейбусного депо, может сделать это место въездными воротами в Новосибирск. Архитекторам предложили проработать этот вариант.
Напомним, сегодня, 20 августа, Анатолий Локоть объявил о том, что проект строительства станции метро “Спортивная” в Новосибирске прошёл Госэкспертизу.
Татьяна Картавых
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