“Соболям” с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

фото с сайта "Архитектура Новосибирска"

Мэр Новосибирска сегодня предложил третью точку для переезда скульптурной композиции “Сибирские просторы”; соболям предложили площадь на окраине.

Переезд скульптурной композиции “Сила Сибири”, где стилизованные соболи поддерживают лапами стилизованную под множество рек и регионов Сибирь, увенчанную куполом, напоминающим Оперный театр Новосибирска, из центра города предлагают переселить уже не в первый раз.

Одной из площадок размещения может стать строящийся жилмассив с созвучным названием “Пригородный простор” на окраине Новосибирска.

В качестве второй площадки предлагался микрорайон Шлюз.

Сегодня глава муниципалитета озвучил третий вариант. Предоставить “соболям” в качестве ПМЖ площадь на въезде в Новосибирск со стороны аэропорта Толмачёво.

По мнению Анатолия Локтя, размещение уже известных в городе “соболей” на кольце в районе новосибирского завода медпрепаратов и троллейбусного депо, может сделать это место въездными воротами в Новосибирск. Архитекторам предложили проработать этот вариант.

Напомним, сегодня, 20 августа, Анатолий Локоть объявил о том, что проект строительства станции метро “Спортивная” в Новосибирске прошёл Госэкспертизу.