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“Соболям” с Красного проспекта Новосибирска предложили ПМЖ на окраине

Рубрика: общество

20.08.2019 23:11

фото с сайта "Архитектура Новосибирска"

Мэр Новосибирска сегодня предложил третью точку для переезда скульптурной композиции “Сибирские просторы”; соболям предложили площадь на окраине. 

Переезд скульптурной композиции “Сила Сибири”, где стилизованные соболи поддерживают лапами стилизованную под множество рек и регионов Сибирь, увенчанную куполом, напоминающим Оперный театр Новосибирска, из центра города предлагают переселить уже не в первый раз. 

Одной из площадок размещения может стать строящийся жилмассив с созвучным названием “Пригородный простор” на окраине Новосибирска. 

В качестве второй площадки предлагался микрорайон Шлюз. 

Сегодня глава муниципалитета озвучил третий вариант. Предоставить “соболям” в качестве ПМЖ площадь на въезде в Новосибирск со стороны аэропорта Толмачёво. 

По мнению Анатолия Локтя, размещение уже известных в городе “соболей” на кольце в районе новосибирского завода медпрепаратов и троллейбусного депо, может сделать это место въездными воротами в Новосибирск. Архитекторам предложили проработать этот вариант. 

Напомним, сегодня, 20 августа, Анатолий Локоть объявил о том, что проект строительства станции метро “Спортивная” в Новосибирске прошёл Госэкспертизу. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область памятники Мэрия Новосибирска

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Лента новостей

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вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

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Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

вчера 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

вчера 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

вчера 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

вчера 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

вчера 12:47 Общество 1 Коммент.

Видео: котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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