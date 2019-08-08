4 балла
+15
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

сегодня 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

сегодня 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

сегодня 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

Рубрика: общество

20.08.2019 17:20

фото с сайта PIXABAY.COM

Житель Новосибирской области погасил задолженность по алиментам; сделать такой подарок ребёнку к началу учебного года его побудил запрет на выезд из страны. 

Необычный подарок сыну-первокласснику сделал житель Краснозёрского района Новосибирской области: он погасил задолженность по алиментам, выплатив почти 50 тысяч рублей. О том, как отец против своей воли помог ребёнку купить всё необходимое к школе, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Сибирячка обратилась к приставам, потому что в последнее время её бывший супруг перестал перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына. Узнав место работы мужчины, служба решила удержать алименты из зарплаты провинившегося отца. Также ему был запрещён выезд за пределы Российской Федерации.

Так как трудовая деятельность жителя Новосибирской области связана с грузовыми перевозками, под угрозой срыва оказалась его командировка в Казахстан. Мужчина взял кредит у своего работодателя и погасил задолженность перед ребёнком. 

Напомним, 8 августа стало известно, как новосибирец заплатил 4 миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль.

 

Никита Минин

Теги: школа долги Новосибирская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

сегодня 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

сегодня 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

сегодня 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот

сегодня 14:34 Общество 1 Коммент.

Бердский электромеханический завод отметил шестидесятилетие

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область

сегодня 12:47 Общество 1 Коммент.

Причину смерти десятилетнего мальчика назвали омские следователи

сегодня 12:19 Хроника 0 Коммент.

Алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские школьники 1 сентября смогут обменять букеты на наставников для детей-сирот сегодня 14:34 Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019 сегодня 14:09 Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку вчера 17:03

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске