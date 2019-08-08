Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

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Житель Новосибирской области погасил задолженность по алиментам; сделать такой подарок ребёнку к началу учебного года его побудил запрет на выезд из страны.

Необычный подарок сыну-первокласснику сделал житель Краснозёрского района Новосибирской области: он погасил задолженность по алиментам, выплатив почти 50 тысяч рублей. О том, как отец против своей воли помог ребёнку купить всё необходимое к школе, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Сибирячка обратилась к приставам, потому что в последнее время её бывший супруг перестал перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына. Узнав место работы мужчины, служба решила удержать алименты из зарплаты провинившегося отца. Также ему был запрещён выезд за пределы Российской Федерации.

Так как трудовая деятельность жителя Новосибирской области связана с грузовыми перевозками, под угрозой срыва оказалась его командировка в Казахстан. Мужчина взял кредит у своего работодателя и погасил задолженность перед ребёнком.

Напомним, 8 августа стало известно, как новосибирец заплатил 4 миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль.