Девушку ищут в Новосибирске после таинственного исчезновения в реабилитационном центре

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Девушку ищут в Новосибирске после таинственного исчезновения в реабилитационном центреРубрика: проиcшествия
20.08.2019 19:15
ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Найти дочь . Пенклиди Мелисса"
Молодая девушка пропала из реабилитационного центра «Спарта» в Красноярском крае ещё четыре года назад; правоохранители продолжают её поиск.
В Новосибирске разыскивают 25-летнюю девушку, пропавшую в апреле 2016 года из реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых людей «Спарта» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
Имя пропавшей — Мелисса Пенклиди. Согласно ориентировке, рост девушки — около 170 сантиметров, плечи узкие, дугообразные брови с высоким лбом, лицо треугольное, европейского типа, тёмные волосы и глаза.
Особые приметы — татуировка в виде совы на запястье, на шее — в виде китайских иероглифов, и в паховой области — в виде пятиконечной звезды с надписью «DEVIL».
Согласно описанию Мелисса может быть одета в куртку тёмного цвета и серые спортивные брюки.
Как пишет в соцсети «ВКонтакте» мать пропавшей, обратиться в центр «Спарта» её дочери порекомендовал врач. Через 4 месяца пребывания в центре, расположенном в селе Талое, девушка пропала. Как женщина описала в одном из постов, из «Спарты» об этом ей не сообщили. О том, что дочь исчезла, она узнала лишь когда сама позвонила в центр, чтобы осведомиться о состоянии своего ребёнка.
Один из местных жителей позже сообщил следователям, что видел как в день исчезновения девушка села в автомобиль и выехала за пределы территории организации. Никаких следов или сведений о том, куда и зачем могла отправиться девушка — нет.
Напомним, 18 августа внушительный чулымец в сандалиях пропал в Новосибирске.
Александр Шпак
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