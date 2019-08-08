Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

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Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под ОмскомРубрика: проиcшествия
20.08.2019 08:42
фото PIXABAY.COM
В понедельник в полицию обратилась женщина с просьбой найти внука; его тело обнаружили тем же вечером.
В Омском районе полицейские нашли погибшего ребёнка, пропавшего недалеко от Фадина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Вчера, 19 августа, в дежурную часть обратилась бабушка 10-летнего мальчика с просьбой отыскать её внука. По словам женщины, ребёнок ушёл с дачи в районе посёлка Фадино.
Правоохранительные органы и добровольческие поисковые отряды организовали комплекс розыскных мероприятий. Были проверены все места возможного пребывания мальчика.
Уже вечером понедельника поиски были приостановлены. Мальчик оказался мёртв. По неподтверждённой информации, он мог утонуть.
Напомним, в конце июля тело младенца в мешке нашли в подъезде дома в Бийске.
Никита Минин
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