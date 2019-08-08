В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов

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Эксперты из онлайн-сервиса такси Uber проанализировали заказы россиян и опубликовали результат; День ВДВ в России стал для сервиса рекордным днём по вызову такси до мест шаговой доступности.

Новосибирск занял седьмое место в десятке рейтинга городов-миллионников по количеству вызовов такси на небольшое расстояние, сообщает пресс-служба Uber Russia.

На протяжении года — с 1 августа 2018 года по 8 августа 2019 года, аналитики Uber копили данные о вызовах машин — когда и куда едут клиенты в больших городах. После обработки собранной информации стало известно, насколько часто жители мегаполисов вызывают такси, когда добраться до нужно места можно и пешком.

В среднем? по данным аналитиков Uber, в городах-миллионниках «короткие» поездки наиболее часто случаются в субботу и воскресенье: в выходные более 33 % поездок горожане заказывают на расстояние менее километра. В середине недели «местечковая активность» ниже любого другого дня — доля таких заказов в среду всего 13 %.

При этом тенденция имеет сезонный характер и меняется в зависимости от времени года: самое большое количество заказов на короткие дистанции совершается в июле, а самое маленькое – в ноябре.

За весь год рекордное количество непродолжительных поездок было зафиксировано 2 августа 2019 года – в известный всем россиянам День военно-десантных войск.

Кроме общероссийской статистики, аналитики составили рейтинг из 10 городов-миллионников по тому же критерию. Новосибирск оказался на седьмом месте списка, возглавляемого Ростовом-на-Дону. Столице Сибири удалось обогнать в этой десятке лишь Казань, Челябинск и Самару, занявшую место «в хвосте».

Напомним, в августе этого года такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в Новосибирске.