В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

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В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицуРубрика: общество
20.08.2019 18:27
Фото Сиб.фм
Более 30 лет назад Юрий Цветков получил квартиру, в которую сразу заехал вместе с семьёй; два года назад суд постановил выселить его из служебного жилья Министерства обороны.
Юрий Цветков прослужил в армии чуть менее 10 лет. Однако получить квартиру, где он прожил почти всю жизнь, от Министерства обороны, не может. Два года назад за один день суд постановил выселить Юрия Цветкова и его семью из служебного жилья в посёлке Гвардейском. Это — военный городок ракетчиков, расположенный рядом с микрорайоном Пашино на окраине Новосибирска.
В течение двух лет бывший военный отстаивает своё конституционное право на жильё. И только благодаря поддержке юриста Елены Даниловой принудительное выселение семьи Цветковых из квартиры, где они прожили более трёх десятков лет, сорвалось.
Как рассказала юрист корреспонденту Сиб.фм, всего предполагается выселение более чем 150 семей бывших военнослужащих. Дело Юрия Цветкова – одно из первых. По словам Елены Даниловой, чиновники из Минобороны РФ «бьют» по самым незащищённым, то есть тем, кто не может пойти и дослужить необходимое число месяцев до законного получения жилья.
«В частности, Юрию Цветкову не хватило буквально четырёх месяцев. При этом, когда он увольнялся из армии, его никто не предупредил, что он проживает в специализированном жилье», – рассказала юрист.
Юрий Цветков, не скрывая эмоций, сообщил журналистам, что если бы его предупредили о возможных проблемах в будущем, то он, разумеется, продлил бы контракт на три или даже пять лет. Однако в конце 1990-х годов никто не мог предположить, что события будут развиваться по такому сценарию.
«Наша задача доказать, что сотрудники военного ведомства, подавая в суд на выселение из специализированного жилья, действуют избирательно, злоупотребляя своим правом. Это запрещено законами Российской Федерации», – рассказала Елена Данилова.
В настоящее время представители Юрия Цветкова готовят документы, чтобы обжаловать решение Новосибирского областного суда в Верховном суде РФ. Это последняя инстанция и последняя надежда, что наконец-то восстановится компромисс между юридическими нормами и человечным отношением. А пока у Юрия Цветкова и его семьи есть время до 30 августа добровольно освободить помещение. В противном случае судебные приставы сделают это принудительно.
Напомним, 30 мая почти 200 семей военнослужащих получили новое жильё.
Анатолий Якимов
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