В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школе

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В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школеРубрика: общество
20.08.2019 22:49
Фото с сайта Pixabay.com
В Москве цены оказались меньше, чем в столице Сибири; там собрать ребёнка в школу стоит на 500 рублей дешевле.
В Новосибирске дороже всего в России собрать ребёнка в школу, сообщило сегодня, 20 августа, информационное агентство РИА со ссылкой на исследование портала Superjob.
Как выяснили специалисты, в столице Сибири обеспечить ребёнка всем самым необходимым к школе, стоит, минимум, девять тысяч рублей, что на 500 рублей дороже, чем в Москве. Также аналитики отметили, что в Санкт-Петербурге корзина для подготовки к школе стоит ещё на тысячу рублей меньше.
Второй по дороговизне сбора школьника к началу учебного года также стал сибирский город — Красноярск. Здесь за тетрадки, пеналы, ручки, карандаши и прочую атрибутику придётся выложить чуть меньше, чем в Новосибирске, но тоже в пределах девяти тысяч рублей на ребёнка.
В исследовании участвовало по 500 человек из каждого города-миллионника. Самым выгодным для родителей школьников оказалась Пермь. Там люди тратят на подготовку к учебному году в среднем около 6,5 тысяч рублей.
Напомним, в августе 2019 года Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России.
Дарья Мелехова
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