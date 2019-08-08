Видео: котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

Фото Анна Новикова

Для обитателей Новосибирского зоопарка служители постоянно придумывают новые задания; на этой неделе в интернет попало видео, как дальневосточные котята обследуют шалаш.

Шалаш из веток был построен в вольере дальневосточных котов в Новосибирском зоопарке. Видео, как исследуют строение котята, сняла Анна Новикова и разместила на своей странице видеохостинга Youtube.

Самка дальневосточного кота принесла потомство в конце мае. Тогда на свет появились четыре малыша.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, различные сооружения устанавливаются в вольерах для того, чтобы животные двигались.

Анна Новикова в беседе с корреспондентом Сиб.фм отметила, что, сделать видео с дальневосточными котятами очень сложно. Они не сидят на месте, постоянно в движении. Кроме того, бывает, что днём котята прячутся в домик и спят.

«Достаточно сложно делать видеозапись сквозь прутья решётки. А близко к ограждению котята пока ещё боятся подойти», – рассказала автор видео.

На видео запечатлено как котята обнюхивают шалаш, прячутся внутри и даже залезают на строение, а также играют друг с другом.

Напомним, 17 августа Анна Новикова сняла видео, как белые медвежата Норди и Шайна играют друг с другом.