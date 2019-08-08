Видео: котятам в Новосибирском зоопарке подарили домик

Лента новостейПредложить новость
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Видео: котятам в Новосибирском зоопарке подарили домикРубрика: общество
20.08.2019 12:34
Фото Анна Новикова
Для обитателей Новосибирского зоопарка служители постоянно придумывают новые задания; на этой неделе в интернет попало видео, как дальневосточные котята обследуют шалаш.
Шалаш из веток был построен в вольере дальневосточных котов в Новосибирском зоопарке. Видео, как исследуют строение котята, сняла Анна Новикова и разместила на своей странице видеохостинга Youtube.
Самка дальневосточного кота принесла потомство в конце мае. Тогда на свет появились четыре малыша.
Как рассказала корреспонденту Сиб.фм заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, различные сооружения устанавливаются в вольерах для того, чтобы животные двигались.
Анна Новикова в беседе с корреспондентом Сиб.фм отметила, что, сделать видео с дальневосточными котятами очень сложно. Они не сидят на месте, постоянно в движении. Кроме того, бывает, что днём котята прячутся в домик и спят.
«Достаточно сложно делать видеозапись сквозь прутья решётки. А близко к ограждению котята пока ещё боятся подойти», – рассказала автор видео.
На видео запечатлено как котята обнюхивают шалаш, прячутся внутри и даже залезают на строение, а также играют друг с другом.
Напомним, 17 августа Анна Новикова сняла видео, как белые медвежата Норди и Шайна играют друг с другом.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
В булочную на такси: Новосибирск вошёл в топ-10 Uber по частоте «коротких» заказов
Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах
Горе луковое: 40 тонн репчатого лука не пустили в Новосибирскую область
Более трёх тысяч фото болельщиков с Кубком Стэнли в Новосибирске выложили в интернет
Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы спасли щенка
Новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей
Погода в Новосибирске: синоптики рассказали, насколько затянутся дожди
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Новости по теме
Популярное