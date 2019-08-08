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Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

Рубрика: общество

21.08.2019 07:17

Фото с сайта shutterstock.com

Родители собрали средства на консультацию врача; теперь родители делают всё возможное для восстановления здоровья ребёнка.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса энцефалитного клеща в Бердске, сообщило сегодня, 20 августа, издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на отца мальчика.

Чтобы вернуть ребёнка к обычной жизни, родители написали в социальных сетях объявление о сборе средств для обследования сына. На данный момент на консультацию собрана необходимая сумма. Отец мальчика рассказал, что пока сбор закрыт, но в дальнейшем, если потребуется перевозка и лечение мальчика, то они вновь попросят о помощи.

Ребёнок поступил в больницу ещё в середине июня. У него была высокая температура. Его несколько дней лечили в инфекционном отделении, а потом подтвердился диагноз «клещевой энцефалит». После этого мальчика перевели в реанимацию ЦГБ, где он впал в кому. В итоге ребёнка отправили в Новосибирскую клиническую больницу, где врачи смогли стабилизировать состояние малыша и вернуть его в сознание. 

Напомним, в августе 2019 года укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: больницы дети Бердск клещи

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вчера 14:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:34 Общество 1 Коммент.

Новосибирские педагоги выступили против запрета смартфонов в школах

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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