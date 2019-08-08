Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

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Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в БердскеРубрика: общество
21.08.2019 07:17
Фото с сайта shutterstock.com
Родители собрали средства на консультацию врача; теперь родители делают всё возможное для восстановления здоровья ребёнка.
Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса энцефалитного клеща в Бердске, сообщило сегодня, 20 августа, издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на отца мальчика.
Чтобы вернуть ребёнка к обычной жизни, родители написали в социальных сетях объявление о сборе средств для обследования сына. На данный момент на консультацию собрана необходимая сумма. Отец мальчика рассказал, что пока сбор закрыт, но в дальнейшем, если потребуется перевозка и лечение мальчика, то они вновь попросят о помощи.
Ребёнок поступил в больницу ещё в середине июня. У него была высокая температура. Его несколько дней лечили в инфекционном отделении, а потом подтвердился диагноз «клещевой энцефалит». После этого мальчика перевели в реанимацию ЦГБ, где он впал в кому. В итоге ребёнка отправили в Новосибирскую клиническую больницу, где врачи смогли стабилизировать состояние малыша и вернуть его в сознание.
Напомним, в августе 2019 года укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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