Врачи назвали опасность недосыпания

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Люди, страдающие бессонницей, оказались в группе риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности, установили учёные из Швеции.

Специалисты Каролинского института установили, что люди, которые хронически не высыпаются, больше других склонны к развитию ишемии и других сердечных болезней. Об этом сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на исследование 1,3 миллиона человек. В своей работе авторы использовали метод менделевской рандомизации и принимали во внимание факторы бессонницы, связанные с генетикой испытуемых.

В итоге исследователи пришли к заключению, что причиной бессонницы может быть вариация генов, которая вызывает риски ишемии, инсультов и прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Теперь специалисты ищут новые методы борьбы с генетически заложенным недосыпом.

Напомним, в начале августа онкологи назвали симптомы, который предшествуют развитию рака.