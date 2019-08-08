4 балла
+14
66.78 73.98
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

Рубрика: общество

21.08.2019 07:39

фото pixabay.com

Люди, страдающие бессонницей, оказались в группе риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности, установили учёные из Швеции. 

Специалисты Каролинского института установили, что люди, которые хронически не высыпаются, больше других склонны к развитию ишемии и других сердечных болезней. Об этом сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на исследование 1,3 миллиона человек. В своей работе авторы использовали метод менделевской рандомизации и принимали во внимание факторы бессонницы, связанные с генетикой испытуемых. 

В итоге исследователи пришли к заключению, что причиной бессонницы может быть вариация генов, которая вызывает риски ишемии, инсультов и прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Теперь специалисты ищут новые методы борьбы с генетически заложенным недосыпом.

Напомним, в начале августа онкологи назвали симптомы, который предшествуют развитию рака

Татьяна Картавых

Теги: исследования медицина бессонница

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Прибытие трёх рейсов задерживается в Толмачёво

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

Видео: авария фуры со свиньями в Кузбассе шокировала сибиряков

сегодня 09:56 Хроника 0 Коммент.

Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали опасность недосыпания

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура вооружила школы у границы с Казахстаном

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Продвинутые камеры ГИБДД установили в Новосибирске

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили досрочно выбрать мэра

вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
29.05.2019

Жизнь без преград

Технические приспособления помогают сделать более комфортн...

Читать далее
Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
09.04.2019

Весна – это здорово!

В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...

Читать далее
Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее
Image
06.03.2019

Аннён по-корейски

Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...

Читать далее

Новости по теме

Натуральные соки могут спровоцировать рак вчера 07:32 Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске 19.08.2019 На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей 15.08.2019

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...