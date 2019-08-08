Врачи назвали опасность недосыпания

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Врачи назвали опасность недосыпанияРубрика: общество
21.08.2019 07:39
фото pixabay.com
Люди, страдающие бессонницей, оказались в группе риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности, установили учёные из Швеции.
Специалисты Каролинского института установили, что люди, которые хронически не высыпаются, больше других склонны к развитию ишемии и других сердечных болезней. Об этом сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на исследование 1,3 миллиона человек. В своей работе авторы использовали метод менделевской рандомизации и принимали во внимание факторы бессонницы, связанные с генетикой испытуемых.
В итоге исследователи пришли к заключению, что причиной бессонницы может быть вариация генов, которая вызывает риски ишемии, инсультов и прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Теперь специалисты ищут новые методы борьбы с генетически заложенным недосыпом.
Напомним, в начале августа онкологи назвали симптомы, который предшествуют развитию рака.
Татьяна Картавых
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