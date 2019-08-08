Житель Хакасии надругался над двумя девочками на кухне общежития

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За совершение насильственных действий сексуального характера в отношении детей саяногорца арестовала полиция; мужчина состоит на учёте у психиатра и страдает от психического заболевания.

Сотрудники СУ СКР по Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении сексуального преступления. Его жертвами стали две маленькие девочки – четырёх и шести лет, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемый и девочки жили в разных комнатах одного общежития. В день, когда было совершено преступление, дети играли на общей кухне без присмотра взрослых. В это время к ним подошёл сосед и совершил в их отношении действия сексуального характера.

О случившемся одна из девочек рассказала матери, которая сразу же обратилась за помощью к полицейским. В скором времени полиция задержала злоумышленника и заключила его под стражу.

Известно, что подозреваемый состоит на учёте у врача-психиатра и страдает от психического заболевания.

На данный момент оперативники продолжают проводить следственные мероприятия по уголовному делу.

Напомним, в августе этого года был вынесен приговор молодому педофилу из Магадана, пойманному после переезда в Новосибирск.