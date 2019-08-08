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Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

Рубрика: общество, проиcшествия

21.08.2019 10:57

фото Ирины Алашкевич, видео Влада Назарова из социальной сети «ВКонтакте»

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области нелестно высказалась о жертвах наводнений в Тулуне; экспертиза подтвердила, что это был её голос.

Чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич обозвала людей, пострадавших от наводнений в Тулуне, «бичами» и «быдлом». Информация об этом появилась на сайте информационного агентства Ura.ru.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой некая женщина, предположительно Алашкевич, рассказывает о своих впечатлениях со встречи президента Владимира Путина с жителями Иркутской области.

«Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одеты чёрт-те как, два класса образования», – говорит женщина в аудио.

После публикации видео Алашкевич заявила СМИ, что глава региона назначил проверку. Журналисты решили не терять времени и заказали свою независимую экспертизу.

Догадки подтвердились: как сообщает телеканал «РЕН ТВ» экспертиза признала, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы губернатора Иркутской области.

Ранее Сиб.фм писал, что паводки в регионе начались в конце июня из-за сильных дождей. Общее число пострадавших составило около 45 тысяч человек. Среди них 25 погибших, 750 госпитализированных и шесть пропавших без вести.

Напомним, 16 августа стало известно, что новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.

 

Никита Минин

Теги: паводок чиновники Иркутская область

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: проект станции метро «Спортивная» прошел госэкспертизу

вчера 20:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:07 Политика 0 Коммент.

Гламурный блогер назвал Новосибирск упадочным городом

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего трамвай в Кемерове задержала полиция

вчера 17:51 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников: Талантливые дети в Новосибирской области получат поддержку

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Судебные приставы заставили новосибирца сделать необычный подарок сыну-первокласснику

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Попали в больницу: пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске

вчера 17:09 Хроника 0 Коммент.

Пыль с недостроенного Восточного обхода отравляет жизнь новосибирским дачникам

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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