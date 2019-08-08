Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людей

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Чиновница из Иркутска назвала быдлом и бичами пострадавших от наводнений людейРубрика: общество, проиcшествия
21.08.2019 10:57
фото Ирины Алашкевич, видео Влада Назарова из социальной сети «ВКонтакте»
Глава пресс-службы губернатора Иркутской области нелестно высказалась о жертвах наводнений в Тулуне; экспертиза подтвердила, что это был её голос.
Чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич обозвала людей, пострадавших от наводнений в Тулуне, «бичами» и «быдлом». Информация об этом появилась на сайте информационного агентства Ura.ru.
Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой некая женщина, предположительно Алашкевич, рассказывает о своих впечатлениях со встречи президента Владимира Путина с жителями Иркутской области.
«Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одеты чёрт-те как, два класса образования», – говорит женщина в аудио.
После публикации видео Алашкевич заявила СМИ, что глава региона назначил проверку. Журналисты решили не терять времени и заказали свою независимую экспертизу.
Догадки подтвердились: как сообщает телеканал «РЕН ТВ» экспертиза признала, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы губернатора Иркутской области.
Ранее Сиб.фм писал, что паводки в регионе начались в конце июня из-за сильных дождей. Общее число пострадавших составило около 45 тысяч человек. Среди них 25 погибших, 750 госпитализированных и шесть пропавших без вести.
Напомним, 16 августа стало известно, что новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.
Никита Минин
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