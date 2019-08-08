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Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

Рубрика: общество

21.08.2019 18:52

Фото с сайта pixabay.com

Клиника Мешалкина сделала Новосибирск третьим городом России по лучевой терапии детей; 50 детей в год будут получать лечение. 

Онкобольные дети Новосибирской области впервые получат бесплатные курсы радиационной ионизирующей (лучевой) терапии в своём регионе. Сегодня, 21 августа пресс-служба НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина сообщила о первой маленькой пациентке.

Трёхлетняя Маша С. страдает редкой злокачественной опухолью центральной нервной системы и уже перенесла две операции, но из-за высокого риска ремиссии врачи назначили ребёнку курс лучевой терапии. Девочка прошла процедуру в Новосибирске – до этого родители вынуждены были возить её в Москву и Санкт-Петербурге. Всего в Новосибирской области около 50 детей нуждаются в подобном лечении, сообщил главный детский онколог региона Антон Штукерт.

Клиника Мешалкина и минздрав Новосибирской области отмечают, что теперь онкобольные дети смогут проходить бесплатный курс лучевой терапии. Для этого каждый ребёнок будет направлен в стационар онкологематологического отделения Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда больного будут доставлять на процедуру в клинику Мешалкина и забирать обратно. 

В лечении сложных злокачественных опухолей нужен тройной подход: хирургическое вмешательство, сеансы лучевой терапии и курсы химиотерапии. Курс лечения лучевой терапии составляет от одного до 30 дней и требует ежедневного наблюдения в стационаре.   

«Лучевое лечение самых маленьких пациентов в условиях Центра Мешалкина раньше не проводилось из-за целого ряда организационных и финансовых ограничений. Сейчас все вопросы сняты, и этим займётся многопрофильная команда НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина: детский онколог, радиолог, анестезиолог-реаниматолог и другие врачи. Мы готовы помогать всем нуждающимся детям в Сибири», – сообщила врач-радиотерапевт Елена Самойлова.

Напомним, 31 июля сибирские учёные сообщили, что иммунитет человека помогает раковой опухоли выжить.

 

Никита Манько

Теги: клиника Мешалкина инновации дети онкология

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