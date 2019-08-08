Двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области

ФОТО ИЗ ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА

Управлявший автокраном мужчина разместил машину на скользкой поверхности; в результате кран упал на троих рабочих.

В Кузбассе суд вынес приговор 63-летнему мужчине, обвинённому в нарушении правил безопасности при строительстве, повлёкших за собой смерть и тяжёлые травмы для других людей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

ЧП произошло в феврале 2019 года. По данным следствия, обвиняемый работал машинистом строительного автокрана. В одну из смен мужчина установил машину на участке, не очищенном от снега и льда. Плохо закреплённое устройство во время подъёма ёмкости с жидким бетоном накренилось и упало на троих рабочих. В результате двое из них погибли, а третий был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы позвоночника.

Во время следствия виновник происшествия сотрудничал с правоохранителями и выплатил выжившему, а также семьям погибших строителей денежные компенсации.

Согласно приговору суда, на мужчину был наложен судебный штраф.

Напомним, в конце июля 2019 года трамвай № 3 в Новосибирске перевернул автомобильный кран.