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Двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области

Рубрика: проиcшествия

21.08.2019 18:01

ФОТО ИЗ ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА

Управлявший автокраном мужчина разместил машину на скользкой поверхности; в результате кран упал на троих рабочих. 

В Кузбассе суд вынес приговор 63-летнему мужчине, обвинённому в нарушении правил безопасности при строительстве, повлёкших за собой смерть и тяжёлые травмы для других людей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

ЧП произошло в феврале 2019 года. По данным следствия, обвиняемый работал машинистом строительного автокрана. В одну из смен мужчина установил машину на участке, не очищенном от снега и льда. Плохо закреплённое устройство во время подъёма ёмкости с жидким бетоном накренилось и упало на троих рабочих. В результате двое из них погибли, а третий был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы позвоночника.

Во время следствия виновник происшествия сотрудничал с правоохранителями и выплатил выжившему, а также семьям погибших строителей денежные компенсации. 

Согласно приговору суда, на мужчину был наложен судебный штраф. 

Напомним, в конце июля 2019 года трамвай № 3 в Новосибирске перевернул автомобильный кран.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия суд приговор Кемеровская область

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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