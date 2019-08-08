Экс-директора клиники Мешалкина отпустили из СИЗО вместе с женой

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Сегодня Центральный районный суд смягчил наказание Александру Караськову и Ирине Бойцовой; чету топ-менеджеров отпустили из СИЗО.

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему директору НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина Александру Караськову и его жене, и по совместительству экс-заместителю, Ирине Бойцовой. Бывших топ-менеджеров клиники отпустили из СИЗО под домашний арест до 19 ноября, передаёт ТАСС.

Супруги были задержаны в начале июня и арестованы по подозрению в хищении 1,3 миллиарда рублей. Аресту Караськова и Бойцовой предшествовал арест заместителя директора клиники Евгения Покушалова по подозрению в хищении 1 млрд рублей.

Напомним, 19 июня стало известно, что место в Заксобрании, которое до этого освободил Караськов, занял аграрий из Баганского района.