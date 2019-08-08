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Эксперты назвали самые вредные кетчупы для шашлыков на российских прилавках

Рубрика: общество

22.08.2019 07:39

Фото с сайта Pixabay.com

Специалисты Росконтроля нашли в кетчупах синтетические красители, а также недостаток соли и крахмала.

Специалисты Росконтроля назвали самые вредные для здоровья кетчупы. Информация об исследовании появилась на сайте организации 21 августа. В проверке участвовали продукты марок Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов» и «365 дней».

Кетчупы проверяли по четырём критериям. Первым стал процент томатов в продукте. По этому критерию прошли все образцы, однако в кетчупе марки «О`кей» массовая доля сухих веществ оказалась больше, чем заявлено на упаковке (29% вместо 23%)

Второй критерий – наличие химических веществ в составе продукта. В кетчупах «Каждый день» и «365 дней» процент вредных добавок превысил допустимое значение, из-за чего они попали в "Чёрный список" Росконтроля.

Третьим критерием стал переизбыток соли, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. В продуктах от «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья» и «365 дней» соли слишком маленькое количество. В остальных же её больше, но она не превышает допустимое значение.

Вкус и запах кетчупа – четвёртый критерии проверки. По ним прошли все образцы, кроме «Капитан припасов» и 365 дней». Они оказались слегка острыми, а вкус томатов практически не чувствовался. 

Таким образом, среди исследуемых образцов два попали в чёрный список по версии Росконтроля: «Каждый день» и «365 дней» . «Капитан припасов» внесёт в список товаров с замечаниями из-за того, что доля растворимых сухих веществ в нём существенно ниже минимально допустимой, а вкус слабо выражен. Остальные образцы признаны безопасными.

Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.

Дарья Мелехова

Теги: продукты исследования Росконтроль

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Лента новостей

Предложить новость

Стала известна причина вони на Большевистской в Новосибирске

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Туман и солнце: погода в Новосибирске 22 августа

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые вредные кетчупы для шашлыков на российских прилавках

сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

Новый учебный год НГУ встретит массовыми играми

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Жители аварийного дома под Новосибирском пригрозили властям голодовкой

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Герой Советского Союза Александр Анцупов умер в Новосибирске

вчера 20:37 Общество 0 Коммент.

Выгоревшие леса Сибири станут степью – российские учёные

вчера 19:51 Общество 0 Коммент.

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

вчера 19:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская металлобаза опровергла обвинения в скупке краденых чугунных ограждений

вчера 19:10 Общество 0 Коммент.

Детские опухоли начали лечить радиацией в Новосибирске

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

Следователи проводят проверку после обрушения потолка в новосибирской квартире

вчера 18:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске резко обмелела Обь

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала непригодной для питья воду под Новосибирском

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Рухнет или сгорит: жители барака в Бердске боятся за свою жизнь

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

«Это приведёт к большому количеству трагедий»: новосибирские поисковики отреагировали на инициативу штрафовать потерявшихся людей

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Причины обрушения перекрытий дома назвали в мэрии Новосибирска

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Певица Ирина Богушевская выступит в Новосибирске впервые за пять лет

вчера 15:34 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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