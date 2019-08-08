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Эксперты назвали самые вредные кетчупы для шашлыков на российских прилавках
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Эксперты назвали самые вредные кетчупы для шашлыков на российских прилавкахРубрика: общество
22.08.2019 07:39
Фото с сайта Pixabay.com
Специалисты Росконтроля нашли в кетчупах синтетические красители, а также недостаток соли и крахмала.
Специалисты Росконтроля назвали самые вредные для здоровья кетчупы. Информация об исследовании появилась на сайте организации 21 августа. В проверке участвовали продукты марок Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов» и «365 дней».
Кетчупы проверяли по четырём критериям. Первым стал процент томатов в продукте. По этому критерию прошли все образцы, однако в кетчупе марки «О`кей» массовая доля сухих веществ оказалась больше, чем заявлено на упаковке (29% вместо 23%)
Второй критерий – наличие химических веществ в составе продукта. В кетчупах «Каждый день» и «365 дней» процент вредных добавок превысил допустимое значение, из-за чего они попали в "Чёрный список" Росконтроля.
Третьим критерием стал переизбыток соли, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. В продуктах от «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья» и «365 дней» соли слишком маленькое количество. В остальных же её больше, но она не превышает допустимое значение.
Вкус и запах кетчупа – четвёртый критерии проверки. По ним прошли все образцы, кроме «Капитан припасов» и 365 дней». Они оказались слегка острыми, а вкус томатов практически не чувствовался.
Таким образом, среди исследуемых образцов два попали в чёрный список по версии Росконтроля: «Каждый день» и «365 дней» . «Капитан припасов» внесёт в список товаров с замечаниями из-за того, что доля растворимых сухих веществ в нём существенно ниже минимально допустимой, а вкус слабо выражен. Остальные образцы признаны безопасными.
Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.
Дарья Мелехова
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